Schůze k Bečvě bude zřejmě později než do konce září. Přesně podle očekávání

ČTK





Mimořádná schůze Sněmovny k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě se uskuteční zřejmě později než do konce září, jak se očekávalo. Vyplývá to z vyjádření předsedů opozičních KDU-ČSL a TOP 09 Mariana Jurečky a Markéty Pekarové Adamové a šéfa poslanců opozičního hnutí STAN Jana Farského na dotaz ČTK. Poslanci by se tak mohli nad zprávou sejít v termínu blíže k říjnovým volbám.

Okolí valašské řeky Bečvy dva měsíce po úniku jedů do vody a otrávení života v ní, listopad 2020. I sami lidé už pátrají, kdo je na vině. | Foto: Deník / Radek Luksza

Jako o možném datu se dosud mluvilo o 30. září. "Termín této schůze bude asi později," napsal ČTK Jurečka. Podobně se vyjádřila Pekarová Adamová. "Termín může být i později a spojen s další plánovanou mimořádnou schůzi," sdělila. Poslanci se do voleb sejdou také k vládní předloze o zmrazení platů vrcholných politiků. Podle Farského se poslanci příští týden ve čtvrtek ke zprávě vyšetřovací komise určitě nesejdou. "Do voleb se ale (schůze) stihne," napsal ČTK. Ke svolání mimořádné schůze jsou zapotřebí podpisy nejméně 40 poslanců. Podle předsedy lidovecké frakce Jana Bartoška se stále sbírají. Kritika postupu při rozboru vody Komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce mají zprávu komise za zpolitizovanou. Jsou v ní neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP, reagoval ministr. Za otravu Bečvy nemůže Deza, tvrdí znalec. Viník je však známý Přečíst článek › Potřebný počet podpisů už je pod žádostí o svolání mimořádné schůze k vládnímu návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let, uvedla dnes Česká televize s odvoláním na informace předsedy poslaneckého klubu vládního klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Kabinet chce, aby Sněmovna předlohu zrychleně projednala v úterý 5. října, jen několik dnů před volbami. Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny ústavních činitelů nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent. Například plat řadového poslance a senátora by se podle předběžných údajů zvýšil o 5500 korun na 96.300 korun měsíčně.