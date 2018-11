Během cesty do Číny zemřel Zemanův lékař Halata. Byl nalezen v hotelu

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 32 000 Kč

Vedoucí v oblasti administrativních agend VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ PACE. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32000 kč, mzda max. 42000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ PACE, Bližší informace mohou uchazeči získat u tajemníka MěÚ Nová Paka, tel. 493 760 180, e-mail: tajemnik@munovapaka.cz, nebo u vedoucí správního oboru, tel 493 760 110, e-mail: nadvornikova@munovapaka.cz., , Město Nová Paka , dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) vyhlašuje , , výběrové řízení, na obsazení místa (funkce): vedoucí správního odboru Městského úřadu v Nové Pace , Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou , , I. Základní předpoklady uchazečů:, a) státní občanství ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost, d) předpoklady pro výkon funkce vedoucího úředníka dle lustračního zákona č. 451/1991 Sb. (neplatí pro uchazeče narozené po 1.12.1971), , II. Kvalifikační požadavky:, " vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo (popř. s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022), " nebo vysokoškolské vzdělání min. v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (popř. s termínem dokončení nejpozději do 30. 6. 2022), s následným prokázáním odborné způsobilosti zkouškou podle zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 252/2016 Sb.,, , III. Výhodou, " praxe v oblasti přestupkových agend, " zvláštní odborná způsobilost pro projednávání přestupků dle zákona. č. 312/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 512/2002 Sb. v platném znění, §1 odst. 1 písm c) , r) nebo dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., , IV. Další požadavky zaměstnavatele:, " řidičské oprávnění sk. B, " dobrá znalost práce na PC (zejména pořizování a úprava textových dokumentů) , " organizační schopnosti při vedení kolektivu, " morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, , V. Termín pro podání přihlášky: do 21. listopadu 2018, , VI. Způsob podání přihlášky:, Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 6 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. a musí k ní být připojeny tyto doklady:, " Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, " Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, " Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, " Další doklady prokazující odbornou kvalifikaci uchazeče a praxi v oboru , , VII. Další informace pro uchazeče: Podmínkou pro jmenování vedoucího úředníka je předložení negativního lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neplatí pro narozené po 1.12.1971)., , VIII. Místo podání přihlášky: Písemnou přihlášku lze zaslat poštou na adresu , Městský úřad Nová Paka, Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, nebo předat osobně na podatelně v budově Městského úřadu Nová Paka, I. posch. dv. č. 40, , IX. Platové zařazení: dle nařízení vlády č 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (11. platová třída). Po uplynutí zkušební doby osobní příplatek, , X. Nástup: leden 2019, případně dle domluvy i jindy. Pracoviště: Město nová paka, Dukelské náměstí, č.p. 39, 509 01 Nová Paka. Informace: Zdeněk Sucharda, +420 493 760 180.