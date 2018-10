Bělobrádek v březnu už nebude kandidovat na předsedu KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na březnovém sjezdu strany už nebude kandidovat do čela lidovců. Konec ve vrcholné lidovecké funkci nespojuje s výsledkem senátních voleb, v nichž na Náchodsku ve druhém kole neuspěl a v nichž strana podle jeho vyjádření zůstala za očekáváním. Dnes to oznámil novinářům během jednání celostátní konference KDU-ČSL, která je nejvyšším lidoveckým orgánem mezi sjezdy.

Bělobrádek uvedl, že delegátům celostátní konference sdělil své rozhodnutí ještě před začátkem sčítání hlasů v senátních volbách. S jejich výsledkem odchod z čela KDU-ČSL nespojuje. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že po osmi letech svého předsednictví cítí, že lidovci potřebují nový impuls.

"Vím, že po těch osmi letech člověk už nepřináší tolik energie a nových přístupů, jak by měl, takže si myslím, že straně prospěje, pokud bude nový předseda," řekl Bělobrádek. Připomněl, že za několik týdnů překoná délku předsednictví Josefa Luxe a stane se nejdéle sloužící polistopadovým předsedou lidovců.

Bělobrádek předpokládá, že nový předseda dodá lidovcům novou dynamiku. Přirovnal to k výměně trenéra ve fotbalu. "Já cítím, že už energii a dynamiku jako na začátku nemám," řekl. Uvedl rovněž, že se chce více věnovat své rodině.

Rozhodnutí skončit ve vedení strany Bělobrádek dnes sdělil i kvůli tomu, aby se uchazeči o předsednické místo mohli připravit na kandidaturu. "Já bych byl rád, aby potenciální kandidáti měli dostatek času se představit v členské základně, co budou nabízet na sjezdu jako nový program," řekl.

Polibek smrti

Svých možných nástupců vidí Bělobrádek několik, o jménech nechtěl spekulovat. Podle něj je sice výhodou, kdyby nový předseda působil ve Sněmovně, nepovažuje to ale za podmínku. Nehodlá ani nikoho osobně podpořit, podle něj delegáti sjezdu dokážou vhodného adepta vybrat sami. "Mohl bych akorát někomu dát polibek smrti a to bych opravdu nerad," řekl. Doufá také, že volba nového předsedy nepovede k tomu, že se ve straně vytvoří různé frakce, které by proti sobě bojovaly.

První místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka novinářům řekl, že své rozhodnutí, zda bude kandidovat na předsedu strany, oznámí do konce října.

Jednačtyřicetiletý Bělobrádek, který trpí roztroušenou sklerózou, dnes také uvedl, že přes nadcházející konec v předsednické funkci z politiky neodchází. "Ať už budu v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu, tak určitě budu dále bojovat za naše hodnoty a program," řekl.