Co dělat s dětmi, když je nyní téměř vše zavřeno? Jedna z mála současných možností je výlet do přírody nebo na hory. Jak ukázala sobota v Beskydech, lidé nyní spíše zůstávají doma a tak ani značené trasy na horách nečelily většímu náporu turistů.

Turistické chaty v Beskydech pružně zareagovaly na nová nařízení a aspoň omezený sortiment nabízejí přes výdejní okénko. Něco k pití a polévku k tomu si tak v sobotu mohli dát ti, kdo došli Kolářově chatě na Slavíči. | Foto: Deník/ Martin Pleva

„Nechtěli jsme jen tak sedět doma a pořád dokola sledovat zprávy o koronaviru, tak jsme vzali dceru, psa a vyjeli do Beskyd. Je tady vždycky krásně, ale překvapilo nás, že dnes na horách nebylo moc lidí, když vlastně ani není moc co jiného dělat než vyrazit do přírody,“ konstatovali manželé Válkovi, kteří se v sobotu vydali na vrchol Slavíč.