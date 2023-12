Češi se obávat nemusejí. Betlémské světlo do ČR dorazí: Od kdy a kam zajít

Déle než tři dekády trvá v Evropě tradice předávání plamínku míru, který domácnostem přivážejí skauti. V letošním roce ale bylo nutné přizpůsobit se faktu, že Izrael je ve válce a umírají tam lidé. Skauti proto mírně pozměnili způsob převozu Betlémského světla do Evropy, do Rakouska se ho ale podařilo dostat bez dalších komplikací. Do Česka dorazí v sobotu 9. prosince.

Skauti budou znovu rozdávat Betlémské světlo. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Jiří Špreňar