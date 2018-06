Bez Babišova návrhu nemůže Hamáček diplomacii řídit

Ministerští aspiranti se včera střídali v Lánech jako apoštolové na pražském orloji, ale o definitivní podobě vlády stále jasno není. Zatímco nováčci Taťána Malá (ministerstvo spravedlnosti, ANO), Marta Nováková (ministerstvo průmyslu a obchodu, za ANO), Petr Krčál (ministerstvo práce a sociálních věcí, ČSSD) a Antonín Staněk (ministerstvo kultury, ČSSD) u hlavy státu nevzbuzují námitky, Miroslav Poche (ČSSD) na postu šéfdiplomata je pro hlavu státu stále nepřijatelný.

V Babišově seznamu ministerských kandidátů odeslaném na Hrad přitom Pocheho jméno figuruje. A europoslanec stále věří, že se ministrem zahraničních věcí stane. „Možná ne ve středu, ale časem ano,“ sdělil Deníku.

Podle ústavního právníka Jana Wintra momentálně skutečně neexistuje jiná cesta, než Pocheho jmenovat. „Podle převažujícího výkladu Ústavy ČR by měl prezident všem návrhům premiéra Andreje Babiše vyhovět, protože u žádného jména neexistuje právní překážka, která by bránila jmenování,“ uvedl Wintr. Dodal, že prezident nemůže jmenovat někoho, kdo v seznamu ministerského předsedy není: „Rozhodně nemůže nikoho pověřit řízením ministerstva zahraničních věcí, aniž by to navrhl předseda vlády.“

Ze slov odborníka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy tak plyne, že ve středu sice Miloš Zeman možná Miroslava Pocheho šéfem diplomacie nejmenuje, ale nemůže jen tak řízením resortu pověřit někoho z ostatních členů vlády. Andrej Babiš na dotaz Deníku, zda už ve středu počítá s navržením Jana Hamáčka, neodpověděl.

Pokud zůstane křeslo ministra zahraničí neobsazené, měl by premiér Babiš podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Tu by pravděpodobně vyhrál, neboť všichni polistopadoví prezidenti vždy respektovali návrhy ministerského předsedy, byť jejich instalování protahovali nebo zpochybňovali. Koneckonců ústavní soudci by se mohli opřít o slova Miloše Zemana, jež pronesl jako předseda vlády, když prezident Václav Havel v roce 1998 váhal se jmenováním Jana Kavana ministrem zahraničí a Václava Grulicha šéfem vnitra: „Pokud jde o nějaké personální veto, myslím si, že by bylo v rozporu s článkem 68 Ústavy. Z něj jasně vyplývá, že se nemůžeme ptát, kdo se komu líbí a kdo se komu nelíbí.“

Jenže Andrej Babiš by se k podání žaloby zřejmě neodhodlal. Miloš Zeman mu přes MfD totiž vzkázal, že kdyby k tomu došlo, „na pět let by to zhatilo naši spolupráci, nicméně věřím ujištění Andreje Babiše, že nic takového nechystá“. Šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Deníku řekl, že o tom budou v úterý „mluvit na poslaneckém klubu“.

Sociální demokraté sázejí na to, že po uklidnění situace a během letního politického spánku prezident nakonec ustoupí a Pocheho jmenuje. Bylo by to ovšem poprvé, kdy by ustoupil od rezolutního „nikdy“.

Emoce v opozičním táboře, ale i u komunistů budí adeptka ANO na post ministryně spravedlnosti Taťána Malá.

Malá projde

Prezident sice připustil, že její výrok o možném oddálení Babišova trestního stíhání až za volební období nebyl vhodný, ale pro výkon funkce ji nediskvalifikuje. Šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi vadí, že s ním její jméno Babiš nekonzultoval. Podle původního záměru neměl být šéf justice členem hnutí ANO, aby se eliminovalo podezření ze střetu zájmů při Babišově trestním stíhání. Paradoxně Malá je jednou z nejloajálnějších poslankyň ANO. Sociální demokraté její nominaci přesto napadat nebudou. „Je to personální odpovědnost pana předsedy Babiše,“ konstatoval Hamáček.

Konflikt zájmů bude muset vyřešit i budoucí ministr zemědělství Miroslav Toman, který je prezidentem Potravinářské komory. Podle informací Deníku toto své působení po dobu výkonu ministerské funkce pozastaví. Marta Nováková se stejně tak vzdá vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu.