Čtvrteční tragický útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze má dopad i na českou kulturní a sportovní scénu. Divadla omezují svůj repertoár a neměla by hrát komedie, vánoční trhy redukují program. Kvůli pietě se nebudou hrát i některá sportovní utkání.

Záchranáři a policie pomáhají studentům a pracovníkům fakulty v Praze po střeleckém útoku. | Foto: ČTK

Hrát, či nehrát? Téměř hamletovskou otázku řeší po útoku šíleného střelce divadla napříč celou republikou. „Naším doporučením je nejen v den státního smutku, tedy 23. prosince, ale i dnes, stáhnout z repertoáru komedie. To, zda divadla zruší některá svá představení, je jen a jen na nich. My máme na sobotu plánovaný koncert Petra Ulrycha, který zahájíme minutou ticha. Petr by pak rád k celé situaci něco řekl,“ uvedl ředitel Městského divadla v Brně a zároveň předseda Asociace profesionálních divadel České republiky Stanislav Moša.

Střelba na fakultě v Praze zachycená kamerou i fotoaparáty:

Páteční představení ruší například Klicperovo divadlo v Hradci Králové. „S hlubokým zármutkem a respektem ke všem postiženým včerejší tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Klicperovo divadlo s politováním oznamuje zrušení dnešního představení Klicperův kapr. Vzhledem k vyhlášení státního smutku na zítřejší den považujeme za nevhodné uspořádat naše plánované představení, které je ve své podstatě tradičním "vánočním večírkem". Toto rozhodnutí je projevem solidarity a soucitu s oběťmi tragédie a jejich rodinami,“ informoval mluvčí Klicperova divadla v Hradci Králové Martin Sedláček. Dodal, že už ve čtvrtek byla místo klasické děkovačky po představení minuta ticha.

Páteční a sobotní kulturní program ruší také v Nymburce, Poděbradech či Kladně. V Poděbradech se na kolonádě se v pátek konal poslední den adventních trhů. To je však jediná akce, která nebyla zrušena. „S ohledem na včerejší tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se město Poděbrady rozhodlo zrušit páteční adventní program na kolonádě. Zrušeno je odpolední divadelní představení Putování do Betléma i Vánoční koncert Daniela Hůlky,“ řekl Deníku starosta Roman Schulz.

Podobně postupuje i radnice v Nymburce. Plánovaný koncert kapely The Tap Tap plánovaný na páteční odpoledne se v plánovaném termínu neuskuteční. Bude přesunut na blíže zatím neurčený termín. Stejně tak se v sobotu, v den vyhlášeného státního smutku, nebude podávat Starostův svařák.

Tichým městem se ve dni státního smutku po střelbě v Praze stane v sobotu i Kladno. Odpolední koncert na náměstí Starosty Pavla se ruší. Na radnici bude vlát černá vlajka. „Z úcty k obětem a pozůstalým je zrušen koncert na náměstí Starosty Pavla, který se měl uskutečnit 23. prosince v rámci programu Kladenských Vánoc,“ potvrdil Deníku mluvčí města Vít Heral. Sváteční program původně počítal v sobotním odpoledni s koncertem pod širým nebem, na kterém měla návštěvníkům zpívat Tereza Mašková. Její písničky ale na náměstí Starosty Pavla nezazní.

Fotbalová Slavia Praha vyzývá k pomoci pozůstalým. Do sbírky přispěla milionem korun:

Pomozte pozůstalým obětí střelby vyzývá i sport. Slavia poslala milion

Čtvrteční masakr také ovlivnil podobu některých kulturních akcí. Program například mění vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze. „Už ve čtvrtek jsme zrušili část programu. Změna se dotkne také pátku a soboty, kdy se například neuskuteční pravidelná animace stromu. Dnes bude navíc ztlumena veškerá hudba. V sobotu bude program bez hudby zcela,“ uvedla Hana Tietze ze společnosti Taiko, která pražské trhy organizuje.

K podobným krokům, tedy bez živého kulturního programu a se ztišenou hudbou, sáhli i pořadatelé trhů v Plzni či Českých Budějovicích.

Tragédie zasáhla i svět sportu

Dopad má čtvrteční útok i na sportovní utkání. Zrušeno je například celé páteční kolo hokejové extraligy. „S respektem a úctou k obětem i pozůstalým po střelbě na půdě Filozofické fakulty UK jsme se rozhodli odložit páteční utkání Tipsport extraligy. Naše rozhodnutí bylo podpořeno kluby napříč celou soutěží,“ řekl ředitel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Martin Loukota.