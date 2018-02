Bez podmínek. Zeman Babiše při druhém pokusu o sestavení vlády neomezí

Prezident Miloš Zeman časově neomezí premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) při druhém pokusu o sestavení vlády. Babiš to dnes řekl novinářům po přibližně dvouhodinové večeři se Zemanem na zámku v Lánech. Zeman také nebude od Babiše předem chtít 101 podpisů od poslanců, kteří vládu podpoří. Očekává však, že kabinet získá hlasy většiny poslanců přítomných ve Sněmovně, uvedl Babiš.

Oba muži se znovu sejdou 18. února po sjezdu ČSSD, který zvolí předsedu strany.

"Získal jsem informaci, že pan prezident mne neomezuje časově z hlediska vyjednávání o druhém pokusu za podmínky, že budeme vyjednávat," řekl Babiš. "Pan prezident netrvá na 101 podpisech ale má představu, že až sestavíme tu vládu, tak získáme většinu přítomných ve Sněmovně," dodal.

Zeman a Babiš se shodli, že se budou scházet pravidelně jednou měsíčně. Babiš pozval prezidenta na večeři do Průhonic na 18. února. V tentýž den bude mimořádný sjezd ČSSD volit nového předsedu strany. "Shodli jsme se na tom, že je to vhodný den, abychom se setkali a vyměnili si názory na to, jak proběhl ten sjezd," komentoval to Babiš.

Volba předsedy ČSSD je důležitá pro pokračování jednání mezi sociálními demokraty a hnutím ANO. Delegáti sjezdu by se měli také vyjádřit k tomu, zda si vůbec přejí vyjednávání s bývalým koaličním partnerem. Na sjezdu ČSSD vystoupí s projevem také Zeman. O čem bude hovořit, Babišovi předem neřekl. "Určitě tam bude mít důležitý projev, osud ČSSD mu leží na srdci," podotkl Babiš.

Představitelé hnutí ANO se od podání demise setkali kvůli jednání o vládě s protějšky z ODS, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL nebo SPD. Jejich rozhovory se zpravidla týkaly hledání programových průniků jednotlivých stran. Žádné závěry, které by jasně ukazovaly, jak bude vypadat Babišův druhý kabinet zatím ze schůzek nevzešly.

Babiš s prezidentem hovořili také o zahraničněpolitické orientaci České republiky. Babiš po schůzce zdůraznil, že Česko se jednoznačně hlásí ke svému členství v NATO a EU. "Jsme pevnou součástí EU a NATO a chceme skutečně hrát podstatně významnější roli než v minulosti," řekl premiér v demisi.