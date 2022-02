Na odstranění následků vichřice se podílelo na šest stovek energetiků společnosti ČEZ i dalších subdodavatelských firem. "Předpoklad obnovení dodávek je během dopoledních hodin," dodala Holingerová.

Silný vítr odstřihl statisíce lidí od proudu, strhl střechy, zastavil dopravu

Distributor EG.D ze skupiny E.ON v noci na dnešek evidoval 3900 odběrných míst bez proudu a 27 poruch na linkách vysokého napětí, řekl ČTK mluvčí společnosti Roman Šperňák. Problémy podle něj přetrvávají mimo jiné na Jindřichohradecku, Žďársku, Blanensku a Boskovicku.

Také společnost EG.D ujišťuje zákazníky, že na odstranění poruch její technici pracují. Tam, kde firma předpokládala, že se do dnešního rána nepodaří dodávku proudu obnovit, informovala obyvatele prostřednictvím starostů a samospráv, dodal Šperňák.

Silný vítr hrozí na většině území podle meteorologů také od dnešního do sobotního večera. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl dnes ráno na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.

Hasiči vyrazili k 4700 výjezdům

Hasiči ve čtvrtek od půlnoci do 20:00 v celém Česku vyjížděli k 4756 zásahům. Bylo to třináctkrát víc, než je dlouhodobý denní průměr, uvedla dnes Pavla Jakoubková z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Hasiči především odstraňovali tisíce stromů ze silnic i železničních tratí a čerpali vodu ze zatopených domů. Nejvíce práce měli ve středních Čechách.

Od půlnoci do čtvrtečních 05:00 měli hasiči v souvislosti se silným větrem 77 zásahů. "Po páté hodině ráno se situace zhoršila, během hodiny počet zásahů narostl zhruba o 100 technických pomocí a za další hodinu se počet aktuálně řešených událostí téměř ztrojnásobil," popsala vývoj Jakoubková.

Po poledni už počet nových oznámení přestal narůstat a hasiči začali postupně řešit dříve nahlášené neakutní události. Po 20:00 počet aktuálních zásahů klesl pod stovku.

Řádění vichru v Jihlavě: pád střechy muzea a chaos na vlakovém nádraží

Nejvíc počasí zaměstnalo hasiče ve Středočeském kraji, na který připadalo zhruba 17 procent ze všech čtvrtečních zásahů. Následovaly Plzeňský kraj a Vysočina, oba s více než deseti procenty.

Ve více než 90 procentech případů hasiči odstraňovali popadané stromy ze silnic a železničních tratí. Vyjížděli také k utrženým plechům ze střech, pomáhali s evakuací cestujících z vlaků a v Loděnicích na Berounsku museli kvůli posunuté střeše vodojemu evakuovat z vedlejší budovy asi 60 lidí. V Libereckém a Královéhradeckém kraji čerpali vodu ze zatopených domů.

Počasí přidělalo práci nejenom hasičům přímo v terénu, ale také operátorům tísňových linek. Ve čtvrtek ráno mezi 07:00 a 10:00 přijali zhruba stejný počet událostí jako běžně za celý den.