Oba představitelé vlády se konference Bezpečné Česko v plzeňské Měšťanské besedě zúčastnili na pozvání rektora Univerzity Karlovy (UK) Tomáše Zimy. Akce se konala v rámci diskusní platformy Česko! A jak dál?. Diskusi předcházely projevy řečníků.

„Minulý týden jsme se dozvěděli o hrozném teroristickém činu na Novém Zélandu, kde bylo zabito 50 lidí. A to nikdo nepředpokládal, protože právě Nový Zéland byl v žebříčcích na vrcholu, jako klidná země. Dnes už si nejsme jisti ani touto zemí. Samozřejmě, nikdy nemůžeme vyloučit individuální čin nějakého pomatence. Ale je vidět, jaké to má strašné následky,“ uvedl ve svém proslovu premiér.

„Současně si myslím, že nikdo bohužel neodkáže takovému činu předejít. Mělo by to být pro nás varování, že tomu musíme věnovat pozornost. A já si myslím, že věnujeme. Já si myslím, že s nástupem nové vlády, například spolupráce našich rozvědek, našich služeb se podstatně zlepšila. Společně spolupracujeme i s rozvědkami v zahraničí. Je to důležité,“ řekl Babiš.

Izraelský vzor

Z hlediska bezpečnosti podle něj může České republice jako vzor posloužit Izrael, který žije v neustálém ohrožení. „Trvale bojují o svoje přežití a je vidět, že všichni tím žijí. Vojáci, vojačky, všichni obyvatelé si to uvědomují a podle toho i mají jednu z nejlepších bezpečností na světě,“ míní předseda vlády. „Jejich úspěch je v tom, že vychovávají své občany k tomu, aby si všímali, co se okolo nich děje.“

Kromě bezpečnosti vojenské je podle Babiše důležitá i bezpečnost ekonomická. „Je to právě zmíněný Izrael, který v podmínkách pouště dokázal na základě téměř dokonalého systému hospodaření s vodou vybudovat soběstačné zemědělství, které je zárukou jeho potravinové bezpečnosti. Potravinová bezpečnost je dlouhodobě velké téma. A nejen to, Izrael je i velký a úspěšný exportér. To mu také dává potřebnou míru svobody, nezávislosti a tedy i bezpečnosti,“ uvedl.

Česko má podle něj rezervy zejména v hospodaření s vodními zdroji. „Nebudeme-li mít dostatek vody, jak můžeme vypěstovat dost potravin, vyrábět elektřinu, zajistit rozvoj průmyslu, služeb atd. My se tomu věnujeme. Pan ministr Toman a pan ministr Brabec to mají na starosti. Jedna z velkých priorit je voda,“ prohlásil.

Otázka bezpečnosti dat

Neméně důležitá je podle Babiše otázka energetické bezpečnosti, která spočívá v zaměření na jadernou energii, a kyberbezpečnosti. „Dnes je to skutečně o datech. Svět funguje na data a různé ataky, dezinformace, hoaxy, fejky atd. To je také velmi důležité – bezpečnost datová,“ upozornil premiér. „Uděláme maximum pro to, aby tu bezpečnost pro naše lidi trvala.“