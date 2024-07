K tomuto závěru ovšem nevedla jednoduchá cesta. V prvních letech BIS musela politiky a hlavně veřejnost přesvědčit, že skutečně vzniká na opačných principech, než na jakých stála a pracovala komunistická Státní bezpečnost. Pak přišlo období budování výkonné zpravodajské služby, v němž byla nezastupitelná pomoc zahraničních partnerů. V letech, kdy v čele BIS stál Jiří Lang (2003-2016), občané o její práci nevěděli skoro nic. Byla téměř neviditelná.

Následovala éra Michala Koudelky, jež byla zpočátku určována útoky exprezidenta Miloše Zemana na Službu i Koudelku samého. Zeman civilní zpravodajce označil za „čučkaře“, kteří se honí za neexistujícími agenty cizích mocností, především Ruska a Číny, zato málo dbají na ochranu ekonomických zájmů České republiky.

Vývoj dal ve všem za pravdu BIS a jejímu řediteli, který byl prezidentem Petrem Pavlem nedávno povýšen do hodnosti generálmajora. Po kauze Vrbětice a aktuálně třeba Voice of Europe už žádný politik nezpochybňuje nezastupitelnou roli a profesionalitu příslušníků kontrarozvědky. A společnost může ocenit i to, že za ředitele Koudelky se služba víc otevřela a tam, kde jí to zákon dovoluje, je transparentní a lidem na očích.

Deník vám nabízí pohled na třicet let jejího fungování a hlavní směry její práce.