Bezpečný internet? Někdy jsou děti rozumnější než rodiče

Bez každodenního kontaktu se známými na sociálních sítí se neobejdou tři čtvrtiny českých dětí. Zhruba stejné množství jich denně na síti sleduje videa a jen o málo méně jich každý den hraje elektronické hry. Tři čtvrtiny dětí využívají internet kvůli škole, zmapoval průzkum EU Kids Online.

Snížit nebezpečí, která zejména dětem v elektronickém světě hrozí, je cílem Dne bezpečnějšího internetu, jenž připadl na včerejšek. "Jde o to, aby si uvědomily, že by měly dodržovat pravidla ochrany sebe i svého okolí, když sdílejí cokoliv na internetu," řekl Deníku koordinátor kampaně Jiří Palyza z Národního centra bezpečnějšího internetu.

Mnohé z nich se již s nebezpečími číhajícími na síti setkaly. Například se zneužitím jejich hesla desetina, jen o málo méně dětí přiznalo, že někdo využil jejich osobní údaje. Své rodiče požádalo 14 procent dětí, aby smazali údaje, které o nich na internetu zveřejnili. Desetinu dětí tyto informace zveřejněné rodiči rozhodily.

Otázku, od kdy budou mít děti nárok legálně vstupovat do digitálního světa, řeší připravované nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). V platnost vstoupí již 25. května, česká vláda ale zatím neschválila národní úpravu jeho podmínek.

Například věk, kdy mohou děti využívat digitálního prostoru bez souhlasu rodičů, EU určuje na 16 let, pokud konkrétní členské země tento věk nesníží. Na facebook se přitom děti mohou zaregistrovat od 13 let. "Pokud by česká vláda povolený věk nesnížila, staly by se děti mladší 16 let ilegálními uživateli této služby," konstatoval Palyza. Dětem doporučuje, aby veřejně nesdílely všechno, co je napadne. "Je potřeba, aby trochu přemýšlely a zapojily zdravý rozum," dodal.