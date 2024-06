Ne všichni, kteří míří na hudební festivaly, mají u sebe alkoholtester. I na toto však většina pořadatelů myslí a nenechá sednout návštěvníky za volant pod vlivem. Většina festivalů i letos nabídne k dispozici bezplatné alkoholtestery. Kromě toho mohou lidé využít i služeb městské policie nebo neziskových organizací, které nabízejí orientační dechové zkoušky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Bílek Michal

Štěstí v neštěstí měl na začátku června Jiří Novák z Hradce Králové, když zamířil autem do středočeských Milovic na festival Votvírák. Při poslechu kapel si v areálu dal jedno pivo. Na zpáteční cestě pak bez okolků minul místní stánek, který nabízel zdarma test na přítomnost alkoholu v dechu. „Ale měl jsem to udělat. Při odjezdu mě zastavila policejní hlídka. A i když jsem si myslel, že ze mě již pivo vyprchalo, stejně jsem nadýchal. Nebylo to ale moc, něco kolem 0,1 promile,“ popsal muž.

Nejvíce jej překvapila reakce strážců zákona. „Už jsem si v duchu říkal, kolik mě to bude stát. Ale policista mi řekl, ať odstavím auto a jdu si dát něco k snědku a ať se stavím tak za půl hodinky a uděláme další test. To jsem opravdu nečekal,“ vylíčil překvapený řidič. Kontrolní test u něj pak dopadl negativně.

Ne všichni však mohou mít takové štěstí. A taky ne všichni s sebou na festivaly vozí alkoholtestery. I na to však myslí většina Deníkem oslovených pořadatelů hudebních přehlídek, kterých je vždy plné léto. Orientační dechovou zkoušku zdarma nabízí vizovický Masters of Rock, ostravský Colours of Ostrava, putovní Hrady.cz i metalový svátek ve východočeském Josefově Brutal Assault.

„Jako každý rok budou kalibrované alkoholtestery pro návštěvníky festivalu k dispozici i letos. Hlavní stanoviště bude před vstupem do areálu, kde bude možnost se na přítomnost alkoholu zkontrolovat zdarma. Plánujeme i další stanoviště v areálu i mimo něj,“ uvedla za srpnový festival Brutal Assault Tereza Koudelová.

Pomoc u strážníků

Kromě pořadatelů mohou návštěvníci, kteří si nejsou jistí, zda už mohou sednout za volant, požádat například i městskou policii. Ta jim případný alkohol v dechu změří za malý obolos. „Chápeme, že při takovém kvantu lidí, kteří se sejdou na festivalech, někdy kapacity pořadatelů nestačí. Nebo se někomu nechce chodit zpět do areálu. I z tohoto důvodu jsou naši strážníci připraveni na požádání orientační zkoušku lidem udělat. A to za cenu jednorázového náústku, tedy 20 korun,“ informoval Jan Borůvka, starosta Jaroměře, u které se Brutal Assault koná. Dodal však, že službu strážníci nabízejí i mimo festival.

A jak pod svým heslem „Pomáhat a chránit“ přistupuje k možným žádostem o orientační zkoušku Policie České republiky? Podle mluvčího Policejního prezídia Ondřeje Moravčíka záleží na situaci a také na jednotlivé policejní hlídce. „Použití alkoholtesteru je spojeno s náklady na každý jeden test, proto zpravidla neumožňujeme na hudebních festivalech tento způsob kontrol. Rozhodně ne ve velkém objemu, protože se zajisté najdou situace a kolegové, kteří tuto kontrolu udělají. Je to vždy na vyhodnocení všech okolností, nicméně tento typ analýzy by měl spíše pro své zákazníky zajistit pořadatel, nikoliv policejní orgán,“ reagoval Moravčík.

Právě s policií spolupracuje festival Benátská s Impulsem. „Spolupracujeme s Policií ČR, která má přímo u festivalu svou předsunutou služebnu. V rámci této služebny, která bude i letos u hlavního parkoviště s kyvadlovou dopravou, bude návštěvníkům aktivně nabízet i to, že si mohou zdarma fouknout do alkoholtesteru, než odjedou, aby měli stoprocentní jistotu, že je vše v pořádku. Alkoholtestery nabízí i úschovna Safebox, kde je však tato služba zpoplatněna,“ informoval pořadatel festivalu Pavel Mikez.

Podpora dobrovolníků

Ne vždy však mají pořadatelé finance, popřípadě možnosti, zajistit svým návštěvníkům bezplatné testování na přítomnost alkoholu. Ani ti však nemusejí zoufat. Alternativu už deset let nabízí obecně prospěšná společnost Magdaléna, která objíždí se svým testovacím stánkem české festivaly.

„Díky podpoře Středočeského kraje a Nadace ČEZ můžeme letos program Magdaléna na festivalech realizovat na deseti středočeských festivalech, a to zdarma. V současnosti je jich už devět domluvených, kapacitu tedy máme ještě na jednu akci a jsme otevření nabídkám. Řada pořadatelů s námi spolupracuje již několik sezón jako například organizátoři festivalu VlčkoviceFest, se kterými jsme v kontaktu osm let,“ informoval zástupce Magdalény Jiří Zatřepálek.

Podle něj je výběr festivalu, kam vyjedou, složitější proces, ve kterém je zastoupeno několik faktorů. „Rozhoduje, zda je pořadatel vstřícný s námi spolupracovat a naslouchá našim doporučením pro dodržování zásad minimalizace rizik při užívání návykových látek,“ doplnil Zatřepálek. Dobrovolníci z řad Magdalény provedou každý rok na dva tisíce orientačních testů na alkohol v dechu.