Problematika těchto nenávistných trestných činů podle něj byla doposud spíše zanedbávána a státní zástupci se na ně do budoucna více zaměří. „Není cílem pachatele drakonicky trestat, ale pokud někdo posílá lidi do plynu, tak se s ním podle toho bude nakládat,“ řekl v Poslanecké sněmovně na semináři Radikalismus, terorismus a ochrana obyvatelstva.

První náznaky tohoto postupu se objevily už loni, kdy šestadvacetiletá žena dostala podmíněný trest za rasistický komentář pod fotografií prvňáčků ze základní školy Plynárenská v teplické části Prosetice. Další člověk byl za podobný čin pod toutéž fotografií, která vyšla v Teplickém deníku, obviněn letos polovině února.

Okresní soud v Plzni pak musí znovu otevřít případ ženy, která na Facebooku psala o zapalování autobusů s běženci. Původně kauzu poslal do přestupkového řízení. Nesouhlasil s tím nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Trval na soudním potrestání ženy, šlo podle něj zjevně o trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Zemanovi nedávno vyhověl Nejvyšší soud.

Nečekaní extrémisté

Česko přitom podle odborníků, kteří se semináře zúčastnili, je zatím spíše mimo dosah teroristických útoků motivovaných extremismem. V posledních letech byly zaznamenány pouze tři případy, jež se jimi inspirovaly.

V tom prvním se pokusil jeden mladý muž, který konvertoval k islámu, dostat do Islámského státu, aby bojoval po boku muslimských extremistů. V tom druhém byl obviněn mladý Slovák žijící v Česku, že plánoval teroristický útok. A v tom posledním se důchodce Jaromír Balda naopak pokusil vykolejit vlaky a chtěl to svést na muslimy.

Prevence ve věznici

„Specifikem pro Českou republiku je neopodstatněný strach z terorismu, podobně jako strach z migrantů,“ konstatoval Radek Šubrt z ministerstva vnitra. Počet teroristických úroků stejně jako migrantů z arabských zemí je zde minimální.

Přesto se stát připravuje na to, že by se to mohlo změnit. Policie s Vězeňskou službou tak před časem spustily projekt, který má zabránit radikalizaci ve věznicích. „V současné době je to aktuální, ve vězení máme lidi z extremistického prostředí nebo odsouzené za radikalismus.,“ řekl Jiří Procházka z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Má se cenzurovat český internet? Čtěte pravidelnou pondělní rubriku Černá a bílá.