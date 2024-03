Nynější bezpečnostní situace je nejhorší od druhé světové války, řekl šéf BIS

Současná bezpečnostní situace je podle ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také u nás, řekl novinářům po úterním jednání s prezidentem Petrem Pavlem v pražském sídle kontrarozvědky. Zdůraznil, že je potřeba být připravený současným rizikům čelit.

Zleva šéf BIS Michal Koudelka a prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po návštěvě prezidenta v sídle Bezpečnostní informační služby, 26. března 2024, Praha. | Foto: ČTK