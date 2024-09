„Snaha Ruska přepsat geopolitickou mapu světa a vybudovat 'nový světový řád' je v současnosti největší hrozbou a zároveň největší výzvou pro světové společenství,“ uvedl ve zprávě ředitel BIS Michal Koudelka. Vedle konvenční války proti Ukrajině vede Rusko hybridní útoky proti Česku a dalším západním demokraciím. K útokům proti stabilitě, demokracii a svobodě využívá stále častěji moderní technologie.

Rusko představuje pro západní svět včetně ČR hrozbu přesahující konflikt na Ukrajině, uvádí BIS. „Ruské snahy o polarizaci veřejnosti, šíření dezinformací či sabotážní aktivity představují vážné bezpečnostní riziko, kterému se Česko bude muset věnovat i v předvídatelné budoucnosti,“ píše tajná služba.

Hrozby terorismu a extrémismu

BIS se ve výroční zprávě podobně jako v předchozích letech věnuje i hrozbám Číny, islamistického terorismu, extremismu, ale také dezinformacím. Zařadila také kapitolu ohledně kybernetických hrozeb, zabývá se možnostmi tvorby obsahu s pomocí umělé inteligence či personálními problémy v české státní správě.

Ohledně migrace BIS uvedla, že nezískala informace, které by měly parametry bezpečnostní hrozby. „Migrační trendy nicméně směřují k růstu počtu imigrantů přicházejících do Evropy,“ stojí ve zprávě. Administrativní omezení legálních možností příjezdu migrantů budou mít jen krátkodobý efekt a povedou k přesouvání cizinecké agendy z působnosti státu do sféry neregulérních či přímo nelegálních aktivit různých zprostředkovatelů, agentur a společností parazitujících na migrantech, varuje tajná služba.

Česko i další země EU čelí vlivu dlouhodobých faktorů ve zdrojových zemích migrace, jako jsou nízká úroveň a nestabilita životních standardů, válečné, náboženské a národnostní střety či politické tlaky. Vliv mají naopak i politická stabilita, ekonomická prosperita, kvalita života, společenská a osobní svoboda a vnitřní bezpečnost, které migranty naopak lákají do cílových zemí. Reálné možnosti oslabení prvních faktorů jsou omezené, změny těch druhých nežádoucí, konstatuje BIS.

Rusko se podle BIS snaží obnovit činnost špionů pod diplomatickým krytím

Rusko se po výrazném zmenšení diplomatické mise v Česku v letech 2021 a 2022 snaží o obnovení kapacit svých tajných služeb pod diplomatickým krytím. Využívá dlouhodobé diplomatické akreditace i krátkodobá víza, napsala ve své výroční zprávě za rok 2023 Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle kontrarozvědky také vzrostlo riziko, že se lidé při návštěvě Ruska "ocitnou v hledáčku" tamních tajných služeb. Mohou se je pokusit využít ke špionáži proti Česku.

ČR vyhostila řadu ruských diplomatů po zjištění, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti tamních tajných služeb. Počet ruských diplomatů se snížil i po ruské invazi na Ukrajinu. Rusko podle BIS kvůli tomu například přistoupilo k tomu, že své špionážní a vlivové operace vede přímo z Ruska nebo ze spřátelených či neutrálních států.

Ruské tajné služby začaly podle BIS v posledních letech používat k verbování a řízení spolupracovníků komunikační aplikace, především Telegram. Při útocích se soustředí například na narušení distribuce pomoci Ukrajině. „Stejnému riziku jsou vystaveny i subjekty v Česku a stejně tak prvky naší kritické infrastruktury,“ stojí ve zprávě. Vysoké je podle BIS riziko vysílání tzv. cestujících důstojníků či spolupracovníků ruských tajných služeb na české území.

Kyberútoky z Ruska

Po částečném poklesu kyberútoků ruských aktérů z roku 2022 se loni aktivita opět navýšila. BIS si to vysvětluje pokračující izolací Ruska, kvůli které se omezily tradiční operační možnosti tajných služeb. „Kybernetická špionáž proto představuje důležitý nástroj k získávání informací,“ uvádí BIS. V aktivitách v Česku pokračoval například aktér, který usiluje hlavně o informace z prostředí mezinárodní politiky s důrazem na státy EU a NATO a mezinárodní organizace.

„Obvyklým způsobem prvotního průniku do počítačových sítí je hromadné rozesílání phishingových zpráv. Zprávy mají obvykle podobu běžné diplomatické korespondence,“ píše BIS. Některé kampaně cílily na ministerstvo zahraničních věcí, současně ale MZV figurovalo také jako podvržený domnělý odesílatel škodlivých zpráv v některých vlnách zaměřených na jiné státy.

Vyšetřování se zaměřilo i na další ruské hackery, kteří útočili na Ukrajinu, země NATO a evropské vládní a energetické organizace. „Tento aktér prováděl již od druhé poloviny roku 2022 skenování počítačových sítí a informačních systémů různých subjektů české železniční infrastruktury,“ píše BIS.

Krátkodobě také pronikl do méně důležitých informačních systémů u některých subjektů spojených se železnicí, svůj záběr v roce 2023 rozšířil i na skenování dalších počítačových sítí včetně subjektů kritické infrastruktury. „Podobná kampaň byla zaznamenaná i v dalších zemích EU a NATO. Za přispění BIS a Vojenského zpravodajství se podařilo snížit možné negativní dopady útočníkových aktivit,“ uvádí BIS.

Obcházení sankcí proti Rusku

Kontrarozvědka také zmiňuje pokračující snahu Ruska o obcházení sankcí prostřednictvím třetích zemí v případě zboží, které by mohlo využít ve vojenském průmyslu. Například pro výrobu některých zbraňových systémů a dronů, které jsou zásadní v konfliktu na Ukrajině, jsou klíčové součástky ze Západu. „České společnosti byly v roce 2023 opakovaně oslovovány s poptávkami po leteckých náhradních dílech rizikovými subjekty, které se již v minulosti podílely na netransparentních vývozech do Ruska,“ uvádí BIS.

Na začátku roku se pak uskutečnil vývoz několika kusů obráběcích strojů, které lze využít ve vojenském průmyslu. „Jejich deklarovanou cílovou destinací byl Kyrgyzstán. Stroje nicméně do této destinace nebyly dodány, byly přesměrovány do Turecka a následně do Ruska,“ stojí ve zprávě. Množství omezení klade velké nároky na kontrolní orgány, jejichž kapacity jsou ale omezené, zmiňuje v té souvislosti BIS. Řada součástek podstatných pro výrobu ruských zbraňových systémů, na které se vztahují sankce, navíc nespadá mezi kontrolované položky.