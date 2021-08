Poslanci by se měli na jednání podle Babiše vyjádřit k tomu, zda má v čele civilní kontrarozvědky pokračovat nynější ředitel Koudelka, nebo zda má jeho nástupce vybrat až příští vláda. Koudelkovo funkční období končí v polovině srpna.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Není jasné, zda premiér konkrétní jméno poslancům navrhne.

V osmnáctičlenném výboru pro bezpečnost spíše převažují politici stran, které se staví za Koudelkovo setrvání. Výbor může jednat, pokud je přítomná aspoň třetina členů, tedy šest.

Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby ředitele BIS povýšil do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi materiál ohledně Koudelky. Podle Respektu v dokumentu Hrad uvádí, že Koudelka "neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem".

Okamura požádal prezidenta, aby jeho kancelář poskytla argumenty všem členům výboru. "Byl bych rád, aby se projednaly na bezpečnostním výboru a učinil jsem kroky, aby se tyto argumenty v písemné podobě k členům dostaly," uvedl. Zprostředkovat doručení materiálů do pátečního rána by měl podle něj šéf výboru Koten.

Politolog Petr Just označil na dotaz ČTK za přirozené, že Babiš chce věc projednat ve výboru. "Je to zákonná podmínka, není to tedy svévolné rozhodnutí premiéra, on se tomuto kroku nemohl vyhnout. Co premiér ovlivnit mohl, je načasování, tedy řešit v součinnosti s výborem tuto problematiku mnohem dříve a nenechávat to na poslední chvíli," doplnil. Tím, že se záležitost řeší na poslední chvíli, podle něj premiér znejišťuje BIS jako takovou, ale i její partnery v zahraničí.

Poslance dělí názor na žádost Babiše, aby výbor probral postup výběru šéfa BIS

Někteří členové sněmovního bezpečnostního výboru se pozastavují nad žádostí premiéra Babiše, jenž chce ve výboru projednat to, zda má BIS dál vést Koudelka, nebo zda má ředitele kontrarozvědky vybrat až příští vláda. Jiní členové, konkrétně z hnutí ANO, naopak s postupem ministerského předsedy souhlasí, vyplynulo z ankety ČTK. Bezpečnostní výbor se sejde v pátek ještě před mimořádnou schůzi pléna dolní komory. Koudelkovi končí mandát v polovině srpna.

Místopředseda výboru za opoziční ODS Pavel Žáček míní, že pokud se "premiér Babiš pochlapí" a navrhne Koudelkovo jmenování na další funkční období, většina členů výboru ho podpoří. "Protože však není jasné, zda ho (Koudelku) Babiš navrhne, tak nemůžeme předjímat, jak jednání dopadne. Z premiérova dopisu našemu výboru to spíše vypadá, že si s námi jde jen popovídat," uvedl Žáček.

Lidovec Jan Bartošek uvedl, že je z postupu premiéra rozpačitý a neví, co Babiš sleduje tím, že se má výbor k obsazení pozice ředitele zpravodajské služby vyjádřit. "Postup nerespektuje zákon v tom, jak má být vybrán šéf BIS," řekl. Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Koudelka má Bartoškovu podporu. "Pan plukovník opakovaně prokázal, že je skvělý profesionál, službu vede dobře a tato služba i on sám má vysoké mezinárodní renomé a vysoký stupeň důvěry. Pokud by to bylo v mé pravomoci, jmenoval bych pana Koudelku na dalších pět let," podotkl Bartošek.

Místopředseda výboru Jiří Mašek (ANO) soudí, že Babišův krok "není nic proti ničemu". "Naopak to považuji za vstřícný a správný postup," napsal. Ke Koudelkovi se nevyjádřil. Také další člen výboru za ANO Pavel Růžička uvedl, že s postupem premiéra souhlasí. "Bohužel nejsem ten, kdo může pana ředitele Koudelku jmenovat. Tuto odpovědnost má pan premiér a vláda," poznamenal Růžička. Zdůraznil také, že u tajných služeb by se nemělo politikařit. "Ale to by si měla především uvědomit opozice," dodal.

Růžičkův kolega z klubu Robert Králíček pokládá schůzi výboru za legitimní. "Pan ředitel Koudelka vždy měl a nadále má mou podporu. V souladu s tím budu jednat i na zasedání výboru," uvedl. Naopak Marek Novák (ANO) napsal, že Koudelku na další pětileté období nepodpoří. "Jsem pro výběrové řízení, ze kterého vyjde ten nejlepší, to mi přijde u jakéhokoliv obsazování postu normální. Pokud by vyhrál pan Koudelka, budu to respektovat. Pokud nebude výběrové řízení, podpořím maximálně prodloužení o jeden rok," uvedl.

Pirátský místopředseda výboru Lukáš Kolářík se pozastavil nad tím, že výbor uskuteční na poslední chvíli. "Vnímám to tedy jako hrací kartu pro vyjednávání s prezidentem, neboť nás čekají volby a premiéru Babišovi jde o to, aby byl pověřen sestavením vlády, i když jeho hnutí neskončí ve volbách na prvním místě," uvedl. Ke Koudelkově výměně Kolářík důvod nevidí. "Nejen události kolem Vrbětic, ale i jeho mravenčí, dlouhodobá a úspěšná práce mě utvrzuje v tom, že je člověkem na svém místě. Nikdy neměl žádný škraloup," poznamenal. "Bezpečnost má byt apolitická a hrát mariáš s hlavou ředitele tajné služby mi přijde naprosto nevhodné," dodal Kolářík.

Místopředseda výboru Jan Birke z koaliční ČSSD uvedl, že se nechá překvapit, s jakou nominací předseda vlády přijde. Je pravomocí vlády, aby ředitele BIS navrhla, výbor má věc projednat, připomněl. Premiérův postup se tak nedrží dosavadních zvyklostí, ale není protizákonný, míní. "Když jsme v minulosti děkovali tajným službám za jejich práci, například v kauze Vrbětice, myslel jsem všechny členy tajných služeb včetně šéfa," shrnul Birke svůj postoj ke Koudelkovi.

"Pan premiér se zase svoji nerozhodností sám zahnal do kouta, kde to nyní bude schytávat ze všech stran," napsal místopředseda výboru Zdeněk Ondráček (KSČM). Podle něho bezpečnost Česka rozhodně nepadá Koudelkovým odchodem, "jak se nám snaží namluvit takzvaná demoopozice". "Už to možná chápe i premiér, ale zase kličkuje. A to je to, co mu musíme vyčítat. Silný premiér by si své rozhodnutí obhájil sám a nemusel by se snažit hodit na někoho jiného, kdo to rozhodnout stejně ani nemůže," dodal Ondráček.

"Opakovaně jsem v minulosti říkal, že Michal Koudelka dokázal přesvědčit svou prací, že ideově a hodnotově je to člověk, který demokracii, naše instituce a prozápadní orientaci hájí. Z funkce ho může chtít dostat jen ten, kdo tyto hodnoty nevyznává," napsal Vít Rakušan (STAN). Na jednání bude požadovat, aby se "neustupovalo cizím zájmům". "A to, že pan Koudelka hájil zájmy lidí v této zemi, je z mé zkušenosti nezpochybnitelné," dodal Rakušan.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury by Koudelka pokračovat neměl, mimo jiné kvůli tomu, že BIS označuje program hnutí za extremistický. "Tyto nesmysly BIS uráží půl milionu našich voličů. Takového ředitele BIS my opravdu nechceme," uvedl po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Babiš podle něj zvolil jednání výboru zřejmě kvůli tomu, že je pod tlakem médií a opozice a výbor umožňuje najít určitý konsensus.

Koudelku dlouhodobě kritizuje prezident Zeman. V květnu už pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby Koudelku povýšil do generálské hodnosti. Žáček soudí, že Babiš by měl brát svou ústavní odpovědnost vážně a navrhnout Koudelku do druhého funkčního období "bez ohledu na názory a zájmy prezidenta".