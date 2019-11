Tradiční extremistická scéna jak v levém, tak pravém spektru podle ní loni stagnovala, stejně tak projevy anarchistů. Proruští aktivisté přitom pocházejí z širokého okruhu subjektů bez ohledu na pravolevé dělení a formální postavení.

"Jde o členy nejrůznějších nacionalistických a populistických hnutí, některých stran, zapsaných spolků, neformálních iniciativ a sdružení osob i nezařazené jednotlivce, včetně osob a skupin vzešlých z dříve působícího protiimigračního hnutí," uvádí zpráva. Do skupiny zahrnuje média, která se prezentují jako nezávislá či alternativní, osoby usilující o územní rozdělení Ukrajiny a kozácká uskupení.

Provázanost se státní mocí

Motivaci těchto skupin vysvětluje BIS ideologickým spřízněním, obdivem k režimu prezidenta Vladimira Putina či adorací Ruska obecně. "U některých osob nicméně existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami Ruské federace," uvádí. Jejich škodlivé působení vidí BIS v tom, že za využití zavádějících, manipulativních či lživých tvrzení ovlivňují veřejné mínění a vyvolávají a udržují strach a napětí ve společnosti. To přispívá k polarizaci a radikalizaci společnosti a podkopávání důvěry obyvatel v principy svobodného demokratického státu.

Mezi dominantní témata pravicových extremistů stejně jako v předchozích letech patřila kritika migrační politiky, vrátila se i protiromská rétorika. Veřejné aktivity anarchistů stagnovaly. Militantně orientovaní anarchisté byli podle BIS prakticky neaktivní. Fragmentováni byli radikální komunisté, někteří proto zvažovali vytvoření širší levicové fronty.

BIS: V Česku posiluje intenzita i rozsah špionážních aktivit Číny

V ČR se loni zvýšily intenzita i rozsah čínských zpravodajských aktivit, uvedla dále be zprávě BIS. Kontrarozvědka v dokumentu zopakovala varování před pozvánkami do Číny na školení, semináře či poznávací zájezdy. Tyto příležitosti podle ní využívají čínské zpravodajské služby k oslovení pro spolupráci a vyvolání dojmu u dotčené osoby, že Číně "něco dluží".

Stejně jako před rokem BIS upozorňuje, že k nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylují i kariérní diplomaté. Čínští zpravodajci pak zvyšují aktivitu v tom, jak se snaží vyhledat a kontaktovat potenciální spolupracovníky mezi českými občany. Vedle čínských a ruských aktivit nezjistila BIS závažné nepřátelské aktivity cizích zpravodajských služeb s výjimkou íránských.

Číňané podle výroční zprávy cílí hlavně na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu. "BIS zaznamenala rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje a nadto ještě přidává kapesné," uvádí. Čína si tím vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny a ochotny jí vycházet vstříc.

Narušování vztahů

"Ze zpravodajského hlediska je nejrizikovějším aspektem samotná fyzická přítomnost hosta na území Číny. K oslovení pro spolupráci totiž čínské zpravodajské služby obvykle využívají právě pobyt zájmových osob na území Číny, případně ve třetí zemi," uvádí BIS. K oslovování potenciálních českých zdrojů či spolupracovníků využívají čínští zpravodajci například sociální síť LinkedIn, konstatuje zpráva.

Čína se také snaží narušovat politické i ekonomické česko-tchajwanské vztahy. "Zástupci ČLR vyvíjeli v roce 2018 maximální úsilí, aby o vzájemné spolupráci získávali informace a následně mohli rychle reagovat s cílem oslabovat české kontakty s Tchaj-wanem," uvádí kontrarozvědka.

BIS se věnovala rovněž činnosti íránských zpravodajců v Česku. Upozorňuje, že mezi běžnými obchodníky, kteří se zapojují do rozvoje česko-íránských podnikatelských projektů, mohou být i jedinci spjatí s tamními bezpečnostními složkami.

Kontrarozvědka připomíná informace o tom, že loni dokončila operaci, při které sledovala hackerské servery libanonského šíitského hnutí Hizballáh. Útočníci operovali z Libanonu a v ČR v letech 2017 a 2018 využívali několik serverů. Ty se pokoušely skrze falešné profily atraktivních žen na sociálních sítích přesvědčit své cíle k nainstalování upravené aplikace, která odesílala citlivá data z telefonu.

BIS potvrdila smrt jednoho z lidí z ČR bojujících v Sýrii a Iráku

BIS v loňském roce potvrdila úmrtí jednoho z bojovníků, kteří odešli z České republiky, aby se připojili k teroristickým organizacím v Sýrii a Iráku. Kontrarozvědka to uvedla ve výroční zprávě za rok 2018, kterou dnes vydala. V souvislosti s problematikou terorismu loni BIS prověřovala signály o možném výskytu islamistických radikálů v ČR, konkrétní rizika se ale v žádném z případů nepotvrdila.



Celkově hodnotí BIS situaci v oblasti terorismu a islamistické radikalizace v Česku jako klidnou. "Muslimské organizace se stejně jako v předchozích letech potýkaly s personálními a finančními problémy. I přes snahy různých skupin o získání vlivu nad těmito organizacemi byl zachován dlouhodobě umírněný charakter muslimské komunity," uvedla BIS.



V poslední výroční zprávě za rok 2017 BIS uvedla, že počet zahraničních bojovníků s vazbou na ČR, kteří se zapojili do bojů na Blízkém východě jako příslušníci teroristických organizací, stoupl na 11. Dva z nich byli čeští občané. Podle zprávy o projevech extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2018, kterou zpracovalo ministerstvo vnitra, eviduje policie takových osob 16, z toho čtyři české občany. V aktuální zprávě BIS číslo neuvádí, zmiňuje však, že loni potvrdila úmrtí jednoho ze zahraničních bojovníků.



Kontrarozvědka píše, že signály o výskytu radikálů v Česku se zabývala vedle běžného monitorování situace v muslimské populaci. "Konkrétní přímá rizika ve vztahu k ČR nebyla v žádném z případů potvrzena. Několika dalším podezřením se BIS věnovala v rámci boje proti financování terorismu. Ani v této oblasti nebyly získány poznatky nasvědčující tomu, že by území ČR sloužilo jako logistická či jiná základna mezinárodního terorismu," stojí v dokumentu.



BIS sháněla informace i o lidech z oblasti Maghribu, jak bývá označován region v Africe na severu Sahary a západně od Nilu, tedy například Maroko, Alžírsko, Tunisko nebo Libye. Komunita je podle BIS decentralizovaná a postrádá autority, které by bránily radikalizaci. BIS zaznamenala několik jedinců s radikálními projevy. "Za indikátory rizikovosti u Maghribanů považuje BIS nezájem o integraci do většinové společnosti, kriminální činnost, snahu legalizovat svůj pobyt v ČR účelovým sňatkem a finanční tíseň," uvádí BIS.



Riziko podle tajné služby představovala i část kazašské komunity. BIS pokračovala i v prověřování pacientů, kteří se přijíždějí léčit do ČR v rámci Libyí hrazeného léčebného programu pro veterány. Odhalila při tom řadu osob s vazbami na islamistické struktury v Libyi. "Vůči těmto osobám z řad léčených libyjských pacientů, jejich doprovodů a zprostředkovatelů léčby byla iniciována opatření k zamezení jejich dalšího vstupu na území ČR," uvádí tajná služba.