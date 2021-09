Obvinění, že Koudelka porušuje zákon a zneužívá zpravodajské prostředky, označil Bělobrádek za závažné, vyřešeno by mohlo být podle něho žalobou. "Přijde mi absurdní, aby až u soudu skončila komunikace mezi Kanceláří prezidenta republiky nebo prezidentem republiky přímo a Bezpečnostní informační službou nebo jejím ředitelem," podotkl. Kolářík řekl, že se tvrzení prezidentské kanceláře nezakládá na pravdě. "Důkazy pro takové tvrzení chybí," dodal.

"Zvažujeme předložení dokumentů dokládajících komunikaci mezi prezidentem republiky a BIS," sdělil ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček v reakci na rozhodnutí komise. Komu by Kancelář prezidenta republiky dokumenty chtěla předložit, mluvčí nekonkretizoval.

"V tomto případě nelze vyžadovat od BIS všechno, byť by to byl prezident republiky," uvedl Bělobrádek. Připomněl, že BIS prezidentovi nepodléhá, zodpovídá se vládě. Některé informace byly prezidentu podle Bělobrádka sděleny prostřednictvím předsedy vlády.

Komise zasedla v sídle BIS a projednala podle Bělobrádka stanoviska, dokumenty a informace, které Koudelka k výhradám prezidentské kanceláře předložil. "Na základě předložených dokumentů včetně právní analýzy (komise) konstatuje, že BIS postupovala v souladu se zákonem o BIS," citoval z usnesení Bělobrádek. Jde podle něho o to, co může prezident vyžadovat, protože podle právního rozboru i v tomto případě platí zákon o utajovaných skutečnostech. Prezident nemůže dávat úkoly a nemůže vyžadovat informace nad rámec zákona, podotkl předseda komise.

Bezpečnostní informační služba (BIS) postupovala podle sněmovní komise pro její kontrolu ohledně úkolů od prezidenta Miloše Zemana v souladu se zákonem. Po dnešním jednání komise to řekl novinářům její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Komise se zabývala z vlastní iniciativy tvrzením prezidentské kanceláře z konce srpna, podle kterého pověřený ředitel civilní kontrarozvědky Michal Koudelka neodpověděl na prezidentův dotaz, zda služba při použití odposlechů na Zemanovy spolupracovníky zjistila konkrétní bezpečnostní rizika. Mluvčí prezidenta ČTK v reakci na rozhodnutí komise sdělil, že Kancelář prezidenta republiky zvažuje předložení dokumentů dokládajících komunikaci mezi Zemanem a BIS.

