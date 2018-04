BIS vypracovala zprávu o novičoku. Prezident se vyjádří včas, slíbil Ovčáček

Srbsko by mohlo najít smíření s nezávislostí Kosova, bude ale požadovat „balíček benefitů“ od evropských politiků. Uvedl to prezident Kosova Aleksandar Vučić v rozhovoru pro britský list The Guardian. Dohoda s Kosovem by podle něj mohla být podepsána „do šesti měsíců či do roka“.