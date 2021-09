V následujících letech proto změnil taktiku a namísto vojenských střetnutí vedl vyjednávání s řadou předních uherských rodů i měst s cílem, aby jich co nejvíce přestalo podporovat Jiskrův vliv. Tato taktika slavila úspěch - Jiskrovo panství začalo postupně přicházet o strategicky důležité opěrné body a zmenšovalo se.

Jan Jiskra z Brandýsa opanoval bojiště a Uhry dále nepronásledoval, což bylo sice pochopitelné vzhledem k jeho početně slabšímu vojsku, ale v budoucnu to pro něj mělo mít neblahé následky. Ačkoli Huňadyho porazil a ten se koncem roku 1451 v Rimavské Sobotě zavázal k vyplacení válečných náhrad a k tomu, že bude respektovat Jiskrovo mocenské postavení na Slovensku, zůstával pořád jeho soupeřem.

Huňady si všiml toho, že jeho hlavní voj je v ohrožení, a pokusil se podpořit jej dalšími silami, jenže na to zase pohotově zareagovali obležení obránci kláštera. Provedli výpad a vpadli svým obléhatelům do zad. Těmito manévry se podařilo Jiskrovcům rozdělit uherské vojsko a otočit je na útěk. Útěkem se před zajetím zachraňoval i sám Huňady.

S touto bitvou má lučenecké střetnutí (jedno z největších, k němuž na území dnešního Slovenska ve středověku došlo) styčných bodů. Například to, že vítězné straně dopomohla k jejímu triumfu účinně zvolená taktika proti nejsilnější středověké bojové síle, těžkooděné jízdě. V bitvě u Azincourtu se podařilo eliminovat její vliv pomocí lukostřelců schopných dalekonosné rychlopalby, Jiskrova vojska si po vzoru husitské taktiky poradila s uherskými těžkooděnci tak, že je šikovným manévrováním zatlačila do bažinatého terénu kolem potoku Slatinka. V mokřadech ztratili těžkoodění jezdci okamžitě svou údernou sílu, přišli o rychlost, nemohli dál využívat koně a zbroj jim byla spíše na překážku.

Ironiíí dějin bylo, že Huňady stál v minulosti dlouho na téže straně jako Jiskra, a to jak v bojích proti Turkům, tak i při protihusitském tažení v Čechách, kam vedl jednu vojenskou výpravu. Oba muži si byli podobní i v tom, že byli na svou dobu výjimečně zcestovalí a bohatí. Oba prošli při vojenských taženích Itálií, Balkánem i dalšími zeměmi a oba spolu s funkcemi místokrále - místodržitele získali značný majetek. O to silnější měli ovšem motivaci uspět jeden proti druhému.

Moravský vojevůdce měl výhodu ve spoustě bezprizorních mužů s husitskou vojenskou zkušeností, kteří se potulovali českou zemí, zdevastovanou husitskými válkami. Z nich sestavil asi pětitisícové vojsko a vytáhl na východ. Hlavní stan si zřídil ze Spišského hradu a opanoval středoslovenská hornická města, jimiž vedly komunikace z Polska na Ukrajinu a zejména do Dolních Uher, kde sídlila odbojná uherská šlechta.

Významnou osobností tohoto období byl Jan Jiskra z Brandýsa, katolický šlechtic z moravského města Brandýs nad Orlicí, diplomat a vojevůdce. Za husitských válek sice patřil k opačné straně než radikální husité, to mu ale nijak nebránilo osvojit si husitskou taktiku boje. Po bitvě u Lipan vstoupil jako žoldnéř do služeb Zikmunda Lucemburského a brzy se vyznamenal právě v boji proti Turkům, jež pomáhal zastavovat u Bělehradu.

V polovině 15. století poznamenala celou střední Evropu mocenská expanze osmanských Turků, kteří na konci středověku ovládli východní Středomoří a Balkán, včetně Konstantinopole neboli Cařihradu (dnešního Istanbulu). Do boje proti nim se zapojili jak čeští žoldnéři z řad někdejšího husitského vojska, tak uherští vojevůdci. Společný boj proti Turkům jim však nebránil válčit také mezi sebou - o uherské dědictví.

