Bitvu o Senát na Chomutovsku vyhrál s náskokem Přemysl Rabas

/FOTOGALERIE/ Za chomutovský volební obvod se stal senátorem Přemysl Rabas (SEN 21). Nad protikandidátkou Martinou Chodackou (ANO) měl více než dvacetiprocentní náskok. Na příštích šest let tak v senátorském křesle v pražském Valdštejnském paláci vystřídá Václava Homolku (KSČM).

Pro vítězství Přemysla Rabase, který pracuje jako ředitel zoo ve Dvoře Králové, se ve druhém kole senátních voleb vyjádřilo 62,52 % voličů, dali mu 7603 hlasů. Primářku chomutovské onkologie Martinu Chodackou podpořilo 37,47 % voličů, kteří jí přiřkli 4556 hlasů.

Výsledky druhého kola byly odrazem prvního, v němž Rabas lékařku předčil více než deseti procenty.

"Tak moc děkuji! Právě jste na mě přenesli milou povinnost pracovat pro Chomutovsko," vzkázal krátce po zveřejnění výsledků prostřednictvím svých facebookových stránek. "Udělám, co bude v mých silách, ale určitě k tomu budu přinejmenším občas potřebovat vaší spolupráci," dodal. Současně vyzval, aby lidé dorazili do Café Rouge, základny chomutovských intelektuálů u chomutovského náměstí, kde se svými přáteli a podporovateli oslavuje.

Účast ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR byla tradičně slabší, dosáhla 12,4 %, v prvním kole odvolilo 33,74 % voličů na Chomutovsku.

„Volební účast je obvyklá, neobvyklá je volební účast na Blatně. To mě strašně těší,“ okomentoval pro Chomutovský deník Přemysl Rabas, který v Blatně žije se svou rodinou. „Těší mě to a dojímá hlavně proto, že se v kampani od různých protikandidátů objevily hlasy, že tady nejsem doma, protože pracuji jinde. To je samozřejmě nesmysl. Důkazem toho, že jsem tu doma, je výsledek na Blatně, kde byla volební účast 33 procent a 81 procent hlasujících pro mě,“ dodal.

V Senátu Parlamentu ČR zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na šest let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Rozhovor s novým senátorem si přečtěte v pondělním vydání Chomutovského deníku.