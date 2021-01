Vysoké počty nově pozitivních jsou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) odrazem masivního setkávání o Vánocích. Řekl to na dnešním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška lze očekávat až 19.000 nakažených denně. Změnu k lepšímu čeká Dušek nejdříve po 10. lednu, kdy se podle něho projeví opatření přijatá po Vánocích. V úterý přibylo v Česku 17 278 nakažených novým koronavirem, dosud nejvíc od začátku epidemie.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: ČTK / ČTK

"Po vánočním období dochází pochopitelně k nárůstu počtu nakažených. Je to odraz masivního setkávání rodin v průběhu Vánoc. Já to nekritizuji, jenom to konstatuji," uvedl ministr. Ve Sněmovně 22. prosince jako důvod odkladu zpřísnění opatření až na dobu po svátcích uváděl Blatný právě to, aby se lidí mohli o Vánocích setkat s příbuznými.