Ministr nechtěl rozebírat, zda stále trvá jeho názor, že by měl Babiš z funkce odejít. Zdůraznil, že premiér si ho do kabinetu vybral z odborných důvodů.

Petici organizoval spolek Milion chvilek. "My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," píše se v ní mimo jiné.

Blatný nejprve uvedl, že o svém podpisu pod peticí neví. Po jednání vlády novinářům řekl, že kontaktoval zástupce spolku Milion chvilek, kteří mu potvrdili, že podpis je skutečně jeho.

Babiš uvedl Blatného do úřadu ve čtvrtek. V čele ministerstva zdravotnictví nahradil Romana Prymulu (za ANO), který musel z vedení ministerstva odejít poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být zavřená, a usedá do auta bez roušky.

Babiš k Blatného postoji uvedl, že považuje za důležité zvládnout současnou zdravotnickou krizi bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. "Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví. Do vlády se snažím vybírat vždy odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně. Teď je důležité, abychom společně zvládli tuhle zdravotnickou krizi, která trápí celou Evropu. A to bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. Na politikaření v této době skutečně není čas," napsal v SMS zprávě ČTK Babiš ještě předtím, než Blatný svůj podpis potvrdil.