Setkání s Nejedlým? Blažek dostal od vedení ODS žlutou kartu, uvedl Fiala

ČTK

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek podle premiéra Petra Fialy (oba ODS) dostal kvůli setkání s lobbistou Martinem Nejedlým od vedení strany žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Premiér novinářům po jednání kabinetu řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti. Pokud by se podle premiéra ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Český premiér Petr Fiala | Foto: Deník/Martin Divíšek