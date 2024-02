V další debatě Deníku s premiérem Petrem Fialou (ODS) byla jedním z témat i vlna protestů zemědělců, kteří se napříč Evropou bouří proti nařízením Evropské unie. Podle Fialy je ale nutné mezi nimi rozeznávat protestující, kteří chtějí reálně řešit stále obtížnější podmínky pro jejich podnikání, a skupinu lidí, kteří se na nich jen přiživují a ve skutečnosti se snaží destabilizovat společnost.

Zemědělské organizace střední a východní Evropy, včetně Česka, oznámily hromadné protesty na čtvrtek 22. února. Připojí se ke kolegům ze západní Evropy, kteří nesouhlasí s unijní Zelenou dohodou pro Evropu. Ta chce do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Co je důvodem celoevropských protestů zemědělců?

Mezi zemědělci to vře. Organizace střední a východní Evropy vyzvaly k protestům

„Oblast je příliš přeregulovaná, přebyrokratizovaná. Evropa postupně svým zemědělcům nasadila takové požadavky na ekologičnost zemědělství a různé parametry, že je velmi obtížné, aby i při poměrně vysokých dotacích, které tam jdou z evropského rozpočtu, bylo konkurenceschopné,“ shrnul důvody celoevropského protestu premiér Petr Fiala.

Zemědělci upozorňují, že jim pouze stoupají náklady a ztrácejí konkurenceschopnost před zemědělci z dalších kontinentů, kde přísná pravidla neplatí, zejména z Jižní Ameriky. Podle Fialy je Evropská unie vůči jiným globálním dodavatelům současně velmi otevřená a je potřeba, aby nastaly změny. „Evropská komise velmi rychle reagovala a některá opatření, třeba v používání hnojiv, už zmírnila,“ připomněl Fiala. V následujících týdnech se sejdou evropští ministři zemědělství a budou jednat dál. Dialog se zemědělci považuje Fiala za důležitý.

S traktory na Prahu? Protivládní akce

Mimo celoevropských protestů v Česku část zemědělců ohlásila protesty na pondělí 19. února. Chtějí zablokovat pražskou magistrálu. Na rozdíl od akce svolané na 22. února se k ní žádná velká zemědělská organizace nehlásí. A část požadavků organizátorů se zemědělstvím ani nesouvisí. „Bojujeme za národní energetiku, domácí potravinářství a zemědělskou výrobu ve vlastních rukou. Bojujeme za budoucnost. Bojujeme, aby se v naší zemi dobře žilo i pracovalo,“ tvrdí na webu My zemědělci.

Protesty zemědělců s traktory zcela zablokují Prahu. Nastane dopravní kolaps

Podle Fialy je nutné mezi těmito protesty rozlišovat. „To, co se bude odehrávat ve čtvrtek, je celoevropský protest. A k tomu se přihlásila i Agrární komora. To, co se má odehrávat v pondělí, je akce protivládních, proruských sil, která s tímto má pramálo společného, byť se na tom snaží přiživit,“ shrnul.

Proti blokádě se postavila otevřeně třeba Asociace soukromého zemědělství. „Takové akce nejsou v zájmu sedláků. Myslíme, že to jsou aktivity, které mají za cíl rozkolísat zavedené demokratické struktury,“ řekl předseda asociace Jaroslav Šebek.

Premiér ujistil, že se vláda bude snažit, aby protesty co nejméně ochromily život obyvatel Prahy a okolních obcí.