Bodový systém pro řidiče čekají změny. Sněmovna návrh schválila

ČTK

Bodový systém pro řidiče se od příštího roku zřejmě změní a zjednoduší. Měly by být pouze tři skupiny trestných bodů, pokuty za některé závažné přestupky se zvýší. Nově by měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičský průkaz na zkoušku. Počítá s tím novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Ministerstvu dopravy dává novela právo stanovit výjimku ze zákazu jízdy kamionů ve stanovenou dobu; týká se to hlavně víkendů.

Policie měří rychlost - Ilustrační foto | Foto: ČTK