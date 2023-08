Dramatické momenty nad Českem: Nákladní boeing musel vypustit desítky tun paliva

ČTK

Nákladní Boeing 747, který se v pondělí na trase z Německa do Japonska dostal do problémů kvůli prasklému oknu, musel vypustit většinu ze 110 tun paliva nad Českou republikou a menší část nad Saskem. ČTK to dnes řekla mluvčí německé služby bezpečnosti leteckého provozu (DFS) Utte Otterbeinová. O místě vyprázdnění nádrží dosud v médiích panovaly nejasnosti. České Řízení letového provozu (ŘLP) dnes na síti X (dříve twitter) uvedlo, že událost byla vyřešena v souladu s bezpečnostními postupy.

Letoun Boeing 747 - Ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, Adrian Pingstone, volné dílo