Bohuslav Sobotka končí v politice: Je na čase jít v profesním životě dál

/VIDEO/ Bývalý český premiér a dlouholetý předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka se rozhodl udělat to, co je v místních poměrech značně neobvyklé. Aniž by ho někdo nutil, nebo vybízel, složí poslanecký mandát a z vrcholné politiky odejde. ČSSD ale neopouští, zůstane řádovým členem. O svém rozhodnutí veřejnost informoval na svém facebookovém profilu. Ihned poté poskytl Deníku jako prvnímu osobně rozhovor.

"Není to unáhlené rozhodnutí. Přemýšlel jsem několik měsíců. Letos mi bude 47 let. Myslím si, že je na čase v tom profesním životě ještě jít dál," řekl na vysvětlenou Deníku expremiér Bohuslav Sobotka. Upozornil, že se nejedná o politický odchod. S výsledky říjnových voleb, kdy ČSSD zaznamenala velký propad, jeho rozhodnutí nesouvisí. "S vedením strany jsem to nekonzultoval. Toto rozhodnutí má čistě osobní charakter. Je to rozhodnutí Bohuslava Sobotky," dodal český expremiér s tím, že 22 let ve vrcholné politice je dost dlouhá doba. Děti i angličtina A co plánuje v "životě po Poslanecké sněmovně"? "Dal jsem jsem si termín do konce roku. Chtěl bych se věnovat věcem, na které jsme neměl tolik času," pokračoval Sobotka. Své priority má však jasné. "Hlavně se chci věnovat svým dětem," řekl jako první. "A také bych se chtěl zdokonalovat v angličtině," dodal ke své budoucnosti. Zda se bude věnovat i své vystudované profesi, tedy právu, zatím neví. "Je to jedna z variant. Chci si ale nejprve vše promyslet," uvedl v rozhovoru Deníku. Zatím bude podle svých slov na volné noze. "Nehodlám jít z Poslanecké sněmovny přímo do advokátní kanceláře. Zatím žádnou konkrétní nabídku nemám. Opravdu si chci vše promyslet." V rozhovoru, který vám Deník nabídne už zítra, se Bohuslav Sobotka vyjádřil také k současné politické situaci v Česku, k prezidentovi Miloši Zemanovi, premiérovi v demisi Andreji Babišovi i politické krizi na Slovensku. Bohuslav Sobotka (46) se politicky začal angažovat ještě jako žák Gymnázia v Bučovicích. Přispíval do školního časopisu Reparát články, které zesměšňovaly tehdejší režim, takže mu hrozilo vyloučení. V listopadových dnech roku 1989 se účastnil demonstrací a záhy se zapojil do obnovy ČSSD. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně psal diplomovou práci pod vedením Zdeňka Koudelky, pozdějšího autora amnestie prezidenta Václava Klause a současného člena protisobotkovské platformy Zachraňme ČSSD. ČTĚTE TAKÉ: Sobotka: Babišova vláda chce ovládnout bezpečnostní sbory Mezi Sobotkovy přátele patřil i Jeroným Tejc, který byl dlouho jeho stranickým spojencem. V letech 2015 a 2017 už jako Sobotkův kritik kandidoval na post prvního místopředsedy ČSSD, ale neuspěl. Po prohře ze strany vystoupil a nyní je náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Osud jménem Zeman V roce 1996 se Bohuslav Sobotka poprvé stal poslancem, o šest let později ministrem financí. Zpočátku byl velkým příznivcem Miloše Zemana, ale v době nástupu Stanislava Grosse se jejich vztahy zhoršily. Prezidentská volba v roce 2003 odstartovala nevraživost obou vrcholných politiků. Politika je krutá disciplína bez ovací na rozloučenou. Časem zjistíme, že toho pro naši zemi @SlavekSobotka neudělal vůbec málo. Bylo mi ctí s ním spolupracovat. — Roman Sklenák (@RSklenak) 22. března 2018 Zatímco Zeman představoval ryze pragmatické křídlo ČSSD, jehož cílem bylo získat co nejvíc hlasů ve volbách a moc (viz opoziční smlouva s ODS), Sobotka byl zastáncem hodnotové politiky. Vždy usiloval o pevné ukotvení České republiky v Evropské unii a pevné spojenecké svazky v rámci NATO. Zemanův příklon k Rusku nebyl jeho šálkem kávy, zatímco obnovení vztahů s Čínou přivítal a byl jedním ze signatářů známého memoranda, v němž ČR ujišťovala o dodržování politiky jedné Číny. ČTĚTE TAKÉ: Hamáček: Do vlády by ČSSD neměla vyslat poslance Bohuslav Sobotka byl většinou druhým mužem ČSSD, jako místopředseda strany, šéf poslaneckého klubu a ministr financí (2002 – 2008) uplatňoval svoji schopnost se dohodnout, věci takzvaně vysedět. Nebyl mužem rázných gest a dramatických prohlášení. Když po volbách 2010 Jiří Paroubek rezignoval, Sobotka ho automaticky ve funkci předsedy ČSSD nahradil. Posléze vyhrál vnitrostranický souboj nad Michalem Haškem a rázem si vyrobil dalšího nepřítele. Sobotkova hvězdná hodina přišla po volbách v roce 2013, kdy ČSSD jen těsně vyhrála nad hnutím ANO. Jeho straničtí rivalové odjeli do Lán, kde chtěli s prezidentem Zemanem dohodnout Sobotkovo svrhnutí. Plán se ale nepodařilo naplnit, pučisty prozradil Milan Chovanec a Sobotka se díky demonstracím na jeho podporu udržel. V roce 2014 sestavil vládu ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která teprve jako třetí v historii samostatné ČR vládla celé čtyři roky. Soupeření s Babišem Bylo to ale náročné období, neboť největší opozicí byl Sobotkovi Andrej Babiš, jehož se po mnoha peripetiích loni na jaře zbavil jako ministra financí po aféře s korunovými dluhopisy. Na Babišovu stranu se vehementně postavil Miloš Zeman, což pak vyvrcholilo dramatickým podáním/nepodáním demise premiéra Sobotky. Bohuslav Sobotka nakonec ministerským předsedou zůstal, ale místo šéfa ČSSD opustil. Vládu dovedl až k volbám, v nichž ČSSD získala jen málo přes sedm procent hlasů a 15 mandátů. ČTĚTE TAKÉ: Babiš zahájil kázeňské řízení s šéfem GIBS Murínem. Viní jej z přestupku Sobotka se neúčastnil ani mimořádného sjezdu ČSSD v Hradci Králové, ale dal najevo, že s koalicí ANO a ČSSD nesouhlasí, neboť je pro něj nepřijatelné, aby vládu vedl trestně stíhaný premiér. Oponenti Sobotkovi předhazovali jeho těsné přátelství s vlivným advokátem Radkem Pokorným, který se angažoval v mnoha významných zakázkách a byl také u nepovedeného dokončení privatizace OKD. V různých periodách zastupoval jak podnikatele Zdeňka Bakalu, tak stát. Radek Pokorný je též právním zástupcem čínské společnosti CEFC. Andrej Babiš Sobotkovi vyčítal, že neovládá žádný cizí jazyk, takže se v Bruselu se svými partnery nedokáže bavit z očí do očí. Bohuslav Sobotka se během svého premiérského období rozešel s manželkou Olgou, s níž má dva syny.

Autor: Kateřina Perknerová, Redakce