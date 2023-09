Bohuslav Svoboda (ODS) se po desetileté pauze opět postavil do čela pražského magistrátu. Jak říká, to se povedlo asi třikrát od roku 1520. Zároveň je ale poslancem a aktuálně řeší problém přesčasové práce lékařů. Jako dlouholetý přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a děkan 3. lékařské fakulty FN UK stížnosti svých mladých kolegů chápe.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Nadměrné služby přinášejí riziko a je potřeba to uvést do stavu, který bude odpovídat tomu, co lze chápat jako přiměřenou dobu přesčasové práce. V okamžiku, kdy se omezí její rozsah, čemuž rozumím a jsem pro, musíme automaticky počítat s tím, že budeme potřebovat víc lékařů,“ míní.

Kategoricky odmítá, že variantou k tomuto závěru by bylo snížení dostupnosti zdravotní péče. „Nedovedu si představit, že bychom omezovali kvalitu či rozsah péče, neboť by to byl přímý zásah proti pacientům. Pokud dokážeme zaručit, že lékařů bude takový dostatek, abychom mohli snížit množství přesčasů a zároveň nesnižovat kvalitu péče, tak pro to budu hlasovat,“ odpověděl v rozhovoru pro Deník na otázku, jak se postaví k novele zákoníku práce, kterou v lehce upravené verzi vrátil Senát do Sněmovny.

Ta by o definitivní podobě novely měla rozhodovat příští úterý. Předpis zakotvuje možnost dobrovolné přesčasové práce až do výše 832 hodin ročně, tedy dvojnásobek současného objemu.

Výpadky léků nemůžeme ovlivnit

Bohuslav Svoboda se též vyjadřuje k častým výpadkům léků na českém trhu:

„Řešení této situace je velmi složité a svým způsobem není v našich rukou. Jestliže se řada firem vyrábějících léky, především v Indii a Asii, dostala do problémů, které znamenají výpadky, nemůžeme to z Prahy příliš ovlivnit. Když se medikamenty nevyrobí, je jich prostě nedostatek. Zažili jsme období, kdy tady určité léky skutečně nebyly. A nebylo v ničí moci, aby je dokázal zajistit.“

Poplatky za průjezd části Prahy teď nebudou

Primátor také vzkázal Pražanům i návštěvníkům hlavního města, že zpoplatnění vjezdu do historické části centra není aktuální.

„Městská část Praha 1 si může odhlasovat, co chce, ale v této věci je rozhodnutí ze zákona na magistrátu. Ten se tím vůbec nezabýval. Mohu Pražany ujistit, že v tuto chvíli to ještě není ani ve fázi diskuze mezi námi zastupiteli. Většinový názor je, že takové záležitosti by měly být na stole až poté, kdy bude dokončen Pražský okruh,“ řekl.

Proč se v Praze nestaví tak rychle jako před sto lety a co si Bohuslav Svoboda myslí o nelegálních poplatcích při registraci u některých ambulantních lékařů?