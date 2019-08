VIDEOSOUHRN SPUSTÍTE ZDE:

Co přinesl končící týden?

Policie v Karviné stíhá muže, který v bytě pustil plyn. Ten následně explodoval. Pilotní a v Evropě zcela ojedinělý projekt odstartoval tento týden v jiřické věznici. Nese název Tlapka v dlani. V jeho rámci čtyři vybraní odsouzení dostali na starosti dvě tříměsíční štěňata, která budou po dobu 9 měsíců učit základním povelům a dovednostem.

Lidé vyšli do ulic na již druhou demonstraci za zachování provozu Lužické nemocnice. Záchrana ve Velkých Pavlovicích skončila. Muže našli ve studni mrtvého.

Provoz elektrobusu ze Smědavy do Tanvaldu odstartoval, jízdenka stojí 55 korun. Charakteristický hudební přednes zdobí již dvacet let českou popfunkovou skupinu Monkey Business. Ta přijela v rámci 45. ročníku Letní filmové školy (LFŠ) i do Uherského Hradiště. Na tamním Masarykově náměstí pak všechny posluchače doslova roztančila a rozezpívala.

Po Plzni budou od pátku 9. srpna jezdit tři nové plně klimatizované a zcela nízkopodlažní tramvaje EVO2. Nažehlené bílé uniformy, historické stroje, soutěžní nálada a déšť. Závody koňských stříkaček v Jámách na Žďársku se už staly tradicí stejně tak jako nevyzpytatelné počasí.