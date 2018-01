Boj s drogami, migrací, pornografií. Sněmovna podpořila smlouvu s Vietnamem

Posílení policejní spolupráce mezi Českem a Vietnamem a omezení především obchodu s drogami patří k cílům smlouvy, kterou v dnešním úvodním kole podpořila sněmovna. Dohodu, která se týká rovněž nelegální migrace nebo financování terorismu, nyní posoudí zahraniční výbor.

Podnět k uzavření smlouvy vzešla podle důvodové zprávy z vietnamské strany, která první návrh dokumentu předala české straně v roce 2007. "Význam dokumentu vzrostl v souvislosti s nárůstem kriminality, zejména pak drogové, ve vietnamské komunitě žijící na území ČR," uvádí vláda.

Národní protidrogová centrála již v roce 2014 ve výroční zprávě uvedla, že drogové podsvětí v Česku ovládly zločinecké skupiny z Vietnamu, které se v posledních letech zaměřily na výrobu marihuany a pervitinu. Podle zprávy za rok 2016 však klesl podíl Vietnamců na produkci pervitinu proti předcházejícímu roku z 80 na 40 procent.

Smlouva se týká nejen obchodu s drogami, zahrnovat bude i policejní spolupráci například v boji s obchodem se zbraněmi nebo s dětskou pornografií. Týkat se bude i boje s nelegální migrací, korupcí nebo s porušováním duševního vlastnictví. Obě země se mimo jiné zavázaly poskytovat si vzájemnou pomoc při prevenci i odhalování trestných činů a zjišťování pachatelů. Policisté obou zemí budou spolupracovat i při pátrání po pohřešovaných lidech.

Smlouva upravuje také vysílání styčných důstojníků do druhé země. Budou mít podpůrnou funkci a nebudou mít žádná policejní oprávnění. Obě strany budou také chránit získané osobní údaje i předávané utajované informace.

Sněmovna podpořila rovněž smlouvu s Japonskem o vízech k pracovní dovolené. Jejím cílem je podle ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO) umožnit lidem od 18 do 30 let přivydělat si v druhé zemi při nejvýše ročním poznávacím pobytu. Také tato smlouva zamířila do zahraničního výboru. Obdobné dohody má Česko podle ministra například s Novým Zélandem, Kanadou, Izraelem nebo s Chile.