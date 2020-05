"Hledáme cestu, jak po nouzovém stavu nadále ochránit občany před epidemií. Po poradě ústavních právníků, ministerstev zdravotnictví a vnitra a vlády jsme začali psát speciální zákon pro boj s koronavirem. Bude dočasný a mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Ve čtvrtek ho předložím na vládu," napsal Vojtěch.

"To, co navrhuje pan ministr zdravotnictví je cesta, nebo minimálně lepší varianta než původní návrh, protože ten šel proti judikátu městského soudu," řekl ČT Hamáček. Městský soud v Praze nedávno zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Hamáček doplnil, že ve středu bude o systémovém řešení hovořit s politiky z ostatních stran.

Pokud by se nepodařilo najít legislativní řešení, existují podle Hamáčka dvě varianty postupu po ukončení stavu nouze. Vláda by mohla požádat Sněmovnu o jeho prodloužení o dalších sedm dní. Alternativou je, že by epidemiologové řekli, že je možné velká opatření uvolnit už po 17. květnu, poté by nebylo nutné legislativu prosazovat nebo prodlužovat nouzový stav.

Deník N dnes na základě informací od náměstka ministra vnitra Petra Mlsny uvedl, že zákon by resortu zdravotnictví umožňoval vydávat větší množství mimořádných opatření než v současnosti, kontroloval by jej ale kabinet. Zákon by byl účinný do konce roku.

Jednání o novele vláda přerušila

V pondělí vláda přerušila projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala například možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo vnitra následně mělo do čtvrtka připravit návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

Podle Deníku N by ministerstva skutečně měla novelu ústavního zákona připravovat, ale v širším měřítku. "Protože když se to začne podrobně analyzovat, je tam těch problémů víc. Nebavíme se jen o stavu epidemie, ale třeba o kybernetickém nebezpečí," řekl serveru Mlsna.

Hamáček ČT řekl, že není možné novelu uspěchat. Krizové zákonodárství je podle něj zaměřeno na jiný typ pohromy, než je pandemie. Cílem je připravit komplexní změnu, která by v rámci ústavního zákona umožnila zavést další typ nouzového stavu. Taková změna bude podle vicepremiéra vyžadovat politickou shodu, na základě prvních konzultací ale připustil, že by mohla být novela připravena v létě.