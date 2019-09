Ministerstvo nově uvolnilo lesníkům ruce při zalesňování kalamitních holin. Teď na ně mohou sázet nové stromy bez ohledu na běžná pravidla. „Tím dáváme lesním hospodářům důvěru, že zalesní co nejširší spektrum vhodných dřevin, a zajistí tak co nejstabilnější lesy pro budoucnost,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Sázet i těžit

Úřady ke změně vedl fakt, že se nabídka sazenic různých druhů stromů místně liší. Nyní mohou vlastníci lesa plně využít nabídky lesních školek a zalesnit své holiny co nejdříve druhově vhodnými dřevinami. Tam, kde je to vhodné, mohou lesníci naopak odložit zalesnění kalamitních holin až o pět let a soustředit se na rychlé zpracování napadeného dříví. Tím by se mělo zamezit dalšímu šíření škůdce.

„Kombinace uvolnění zalesňovací povinnosti a možnosti přenosu sadebního materiálu na celém území zasaženém přemnožením kůrovce dává vlastníkům a uživatelům lesa obrovskou možnost, aby mohli založit stabilní a druhově bohaté lesy,“ uvedl Marek Turčáni, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Ohrožené smrky

Dalším krokem by podle něj ovšem mělo být výrazné snížení stavů zvěře v lesích. Podle úředníků je kůrovcovou kalamitou ohroženo asi 500 tisíc hektarů smrkových porostů. Soukromí vlastníci lesů by měli na zmírnění dopadů kalamity od státu dostat až 2,5 miliardy korun. Ministerstvo lesy zasažené lýkožroutem monitoruje ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. V případě rozšíření jejich rozsahu je připraveno rajonizaci opět upravit.