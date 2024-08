Narozeniny bývají příležitostí k ohlédnutí se za minulostí. Byl to i váš případ?

Ne, je mi to z duše protivné. Jakákoli oslava narozenin jde mimo mě. Snad jediná, řekněme z nutnosti, proběhla v rámci festivalu Metronome Prague. A tím jsem veškeré slavení považoval za spláchnuté. Ještě mě tedy čeká velký koncert s FOKem, který se odehraje 17. října v pražské Hybernii. Zazní tam moje vážná a filmová hudba. Donutilo mě to k tomu, abych osvěžil své partitury, abych je dal do hratelného stavu, možná i trošku vylepšil, protože některé z nich jsem složil už dávno. Což se vlastně za jakési bilancování považovat dá.

K vašemu jubileu vyšla u Supraphonu reedice vaší první sólové desky Povídali, že mu hráli, kterou jste nahrál v letech 1986–1988. Vybavily se vám v souvislosti s ní nějaké vzpomínky?

Upřímně řečeno, když mi před časem volal Roman Holý a tvrdil, že tahle deska je jeho nejoblíbenější, skoro jsem se s ním hádal, že jsem nikdy nic takového nenatočil. Ptal jsem se ho, jestli si ji nespletl se slavnou „výběrovskou“ Strakou v hrsti. „Ne ne, Povídali, že mu hráli,“ trval si na svém. A tak jsem se na to znovu podíval a zjistil jsem, že je na ní spousta perfektních věcí, o nichž jsem si myslel, že patří na jiná alba. Například Pán výtahů nebo Život mě štíp. Uvědomil jsem si, že se deska Povídali, že mu hráli povedla. Je fakt dobrá.

Když jste slavil šedesátiny, řekl jste, že hraniční jubileum pro umělce nastává s příchodem pětasedmdesátky. Potvrdil byste to i dnes?

Nevím, je to otázka zdraví. Z tohoto úhlu pohledu se momentálně cítím na pětatřicet roků. Nic mě nebolí, nic mi v těle nehapruje. Někdo má problémy s kyčlemi, s koleny, to u mě vůbec neexistuje… No jo, ale to se může změnit. Jediné, co pozoruju, je, že mě po vakcínách proti covidu více přepadá únava. Už prostě nefunguju jako robot. Celoživotně to mám nastavené tak, že od osmi večer, maximálně od jedenácti, když se ještě koukám na nějakou diskusi v České televizi, začínám pracovat ve studiu. A když to na mě v mezičase přijde, na deset minut si zdřímnu a zase jedu dál, což dřív nebylo. Jinak chodím běžně spát v pět, v šest ráno a probouzím se kolem poledne. Ale ještě ke zmiňované pětasedmdesátce - Mick Jagger nebo Petr Janda jsou dokladem toho, že ani tato věková hranice v životě hudebníka nic neznamená.

Kdo to má? Dodržujete nějakou životosprávu?

Žádnou, ještě ke všemu hulím… Už staří filozofové kladli velký důraz na otužilost ve smyslu přijmout životní útrapy otužilým způsobem. Je ti zima? No tak je ti zima! Je vedro? No tak je ti vedro! Když tuhle otužilost máte, potom se ani nesoustředíte na nějaké choroby. Naprosto s tím souzním. Bolestíni jsou mi z duše protivní.

Ještě se vrátím k vašemu životnímu rytmu – když vám do něj vpadne koncert, asi se vám hodně naruší…

Máte pravdu. To zuřím, protože ze všeho nejvíc jsem fanatický skladatel. Znám příběhy mnoha jiných, moc mě baví se jimi zaobírat. Třeba Mozart. Ten to měl úplně jinak. Vykresluje to historka, která se odehrála za jeho působení v Praze, kde bydlel u Dušků na Bertramce. S Duškem, špatným skladatelem, se chystali vyrazit na pivo. Mozart musel čtvrt hodiny čekat, než se starý pán oblíkne, než si nandá první, potom druhou botu… Jak tam tak seděl, všiml si rozdělané Duškovy partitury. Z dlouhé chvíle si vzal do ruky brko a začal v ní škrtat. A než si Dušek natáhl kalhoty, Mozart mu do ní napsal, co by on skládal dva měsíce. Takže si myslím, že po této příhodě Dušek své oblékání natahoval, jak se dalo… Nebo – Duškova žena řekla Mozartovi, aby jí napsal árii. Zamkla ho v nějakém altánu se slovy, že ho pustí, až ji bude mít hotovou. Když se tak stalo, zavolal na ni a řekl jí – odemkni a zazpívej to. A jestli to nezazpíváš dobře, okamžitě to roztrhám. Z toho je jasné, že byl ukrutně nadaný, ale vlastně mu to bylo úplně jedno. Tohle samozřejmě nemám, potřebuju k práci soustředění, které si zabezpečím způsobem, jaký jsem popsal.