Bookmakeři favorizují ve volbách Zemana, Topolánek už je třetí

Zamýšlené zvýšení penze, které by chtělo co nejdříve prosadit hnutí ANO a jeho předseda Andrej Babiš, by bylo zřejmě nevýhodné pro zhruba tři pětiny seniorů a seniorek v Česku. Vyplatilo by se teď nejspíš jen lidem, kteří mají důchod nižší než 11 200 korun.