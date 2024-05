V hale jste při uplynulém mistrovství světa v hokeji moderoval asi třicet zápasů. Jak jste se na to připravoval?

Jako součást týmu jsem se přípravám společně s ostatními věnoval měsíce. Koncept mých vlastních příprav, jak budou zápasy vypadat, jsme ladili asi půl roku. Denní příprava před konkrétním zápasem pak trvala vždy v řádu hodin.

Jak se musí moderátor, který fanoušky bezprostředně provází zápasy, vyznat v hokeji?

Nemusí to být hokejový expert a vědět všechno, co se stalo v sezoně. Především ale musí znát a chápat pocity divaček a diváků, kteří dorazí do hlediště. Akcentuje emoce a snaží se, aby sport vynikl v co nejčistší formě. Moderátor by měl též vědět, co od něj publikum očekává. Je jasné, že ve chvíli, kdy hrajeme první zápas, musí představit speciálně Romana Červenku jako kapitána a jediného pamětníka zlata z roku 2010. Když přistanou David Pastrňák a Pavel Zacha, musí zdůraznit jejich příjezd. Když dá následně Martin Nečas jako první hráč po třiceti letech čtyři body v semifinále, moderátor ho musí před finálem představit. Tedy sledovat spíš trendy a to, jak lidé vnímají mistrovství. (Pastrňák, Zacha i Nečas jsou hokejoví útočníci v NHL, kteří při mistrovství byli součástí českého týmu - pozn. red.)

Mluvil jste o emocionálním rozložení diváků. Jste Čech, hrají Češi a jistě to nějak vnitřně prožíváte. Jak těžké je to ukočírovat?

Sice jsem Čech, ale když pořádáme mistrovství světa, je to mezinárodní událost. Je tedy jasné, že dominantním komunikačním nástrojem přímo v hale musí být angličtina. Byla tam totiž spousta Švédů či Finů a dalších. I v rámci obsahu musí člověk zachovávat neutralitu. I když naši hráči po čtrnácti letech získali titul mistrů světa, jako první se slušelo poděkovat švýcarským fanouškům, kteří byli absolutně výjimeční, a teprve potom říci, že jsme mistři. S parťákem Martinem Zahálkou (režisér sportovních zápasů - pozn. red.), s kterým za sebou máme v této sezóně dva světové šampionáty v basketu a v hokeji, jsme nepodléhali euforiím ani v momentě, kdy David Kämpf (hokejový útočník - pozn. red.) ve finálovém utkání Česko-Švýcarsko zvýšil na 2:0. Prošli jsme závěrečný ceremoniál tak, aby byl v pořádku. Člověk v sobě zkrátka musí potlačit fanouška.

Je možné to vzdáleně srovnat s pozicí eurokomisaře, který nemůže hájit svou zemi, ale celou Evropskou unii?

Nevím, jestli je to to přesné, ale při moderování zápasů na mistrovství světa člověk musí zachovat dekorum. Možná tedy ten příměr správný je.