Do Česka ve čtvrtek odpoledne dorazily další silné bouřky. Po 16. hodině hasiči hlásili přes 200 událostí, nejvíc v Praze, Plzeňském a Středočeském kraji. Odklízeli především popadané stromy nebo vyjížděli k zatopeným sklepům a komunikacím. Později se bouřky přesunuly i na Moravu a do Slezska.

Meteorologové varovali, že čtvrteční bouřky mohou být velmi silné. Padat při nich mohou více než dvoucentimetrové kroupy a v úhrnu při nich může napršet přes 50 milimetrů za hodinu.

Po bouřce zůstaly v Praze zaplavené tramvajové tratě i stanice metra

Déšť do metropole dorazil v odpoledních hodinách. K 17. hodině řešili hasiči zhruba padesát případů spojených s počasím, které tkomplikovalo i dopravu. Tramvaje jezdí odklonem, zaplavená byla i stanice metra.

Kvůli zaplaveným tratím jezdily tramvaje odklonem, vyplývá z informací na webu dopravního podniku. Na Břevnově odpoledne vypadlo napájení elektrickým proudem, mezi Malovankou, Vypichem a Bílou Horou jezdila místo tramvají náhradní autobusová doprava. Komplikace začaly před 16:00 a většina omezení MHD kvůli nepříznivému počasí skončila před 18:00.

Fotogalerie: Vlak ve Zbraslavi najel na sesunuté kamení.

Na trati ze Zbraslavi do Vraného nad Vltavou najel osobní vlak do sesuté zeminy a kamení. Drážní hasiči z vlaku evakuovali cestující. Událost se obešla bez zranění, vlak nevykolejil, uvedla na síti X Správa železnic. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka později novinářům sdělil, že provoz na trati bude zastaven do 19:00, poté budou vlaky v úseku projíždět sníženou rychlostí deset kilometrů za hodinu. V pátek tam vlaky znovu neprojedou kvůli závěrečnému odklizení sesuvu půdy.

Plzeňský kraj

Prudké přívalové deště od čtvrtečního odpoledne zaměstnávají hasiče v Plzeňském kraji. Voda se dostala do několika obcí, v nichž zaplavila sklepy. Blížejov na Domažlicku je vyplavený letos už poněkolikáté. Dnes je situace ještě o něco horší než v druhé polovině května, kdy tam ulice zaplavila voda s bahnem spláchnutým z okolních polí, řekl řídící důstojník krajských hasičů. Vodu ve sklepích mají také lidé v dalších obcích, například v Oseku a v Hrádku na Rokycansku či Rokycanech.

„Obec je uzavřená, voda je stále na silnicích. Budeme ji čerpat,“ popsal odpoledne situaci v Blížejově důstojník hasičů. Prudký déšť dnes zasáhl obec nadvakrát. Kromě sklepů se voda dostala také do domova pro seniory, kde škodila i před měsícem. Podle místostarosty Jiřího Císaře se obec potýká s následky prudkého deště opakovaně. „Poprvé to bylo 22. května, pak na začátku června a teď zase. Situaci ještě přesně nemám zmonitorovanou, ale tentokrát je to nejhorší,“ řekl ČTK.

V Blížejově se po deštích také zastavil provoz na železnici, kudy jezdí i mezinárodní vlaky do Německa. Voda tam po deštích ve stanici zaplavila trať, informoval mluvčí drážních hasičů Martin Kavka. Náhradní dopravu podle Českých drah zajišťují autobusy.

Následky řádění počasí v Blížejově na Domažlicku. | Video: Deník/Daniela Loudová

Do několika sklepů se voda dostala po prudkém dešti také například v Oseku u Rokycan. „Byl to asi tak hodinu a půl dlouhý strašně prudký déšť. Na silnicích tekla voda, kanalizace ji nepobírala. Lidé to mají ve sklepech, někde to asi zasáhlo i obytné části,“ řekl starosta Jaroslav Peroutka.

Několik výjezdů mají také hasiči v nedalekém Hrádku u Rokycan. „Měli jsme nějaké čerpání vody, spadlý strom, čeká nás ještě čerpání v kulturním domě,“ řekl velitel místních hasičů Václav Bufka.

Nemalé škody zřejmě způsobila průtrž mračen v Rokycanech. Zaplavila domy, sklepy, podchod i městské koupaliště, kde se měly v pátek konat velké oslavy 90. výročí otevření koupaliště. „Ostatní škody nyní monitorujeme,“ uvedly Rokycany na své facebookové stránce.

Podle aktuálních dat profesionálních stanic Českého hydrometeorologického ústavu spadlo nejvíce srážek v kraji v Rokycanech - za jednu hodinu tam napršelo přes 59 milimetrů. V Čachrově a na Špičáku na Šumavě napršelo během jedné hodiny kolem 20 milimetrů, silné srážky byly také v Tachově a ve Stříbře, kde rovněž spadlo za hodinu kolem 20 milimetrů deště.

Hasiči v kraji ukončili přes 90 zásahů z kategorie technické pomoci. Podle aktualizované statistiky k 18:50 čerpali vodu v 47 případech, sedmnáctkrát odstraňovali popadané nebo vyvrácené stromy a v 18 případech odstraňovali nebezpečné stavy, což obnáší mimo jiné uvolňování propustků a podobně.

Středočeský kraj

Středočeští hasiči ve čtvrtek odpoledne a vpodvečer zasahovali přibližně u 80 případů souvisejících s bouřkami, nejvíce v okresech Praha-západ a Mělník, informovali hasiči na síti X. Většinou šlo o technickou pomoc a odstraňování popadaných stromů, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Z celkového počtu výjezdů ve středních Čechách bylo mezi 14:00 a 19:00 v okrese Praha západ, a to 25, v okrese Mělník jich bylo 21. V ostatních okresech počet zásahů nepřesáhl deset. V 51 případech hasiči odstraňovali spadlé stromy a 15krát pomáhali řešit nebezpečné stavy. Vodu odčerpávali při osmi zásazích.

Olomoucký kraj

Po přívalových deštích, které se prohnaly ve středu večer Hranickem a zanechaly po sobě spoušť, bojovali hasiči s následky silné bouřky také ve čtvrtek vpodvečer. Tentokrát lijáky udeřily s největší silou v obcích Kladníky a Šišma na Přerovsku.

„V souvislosti s bouřkami a přívalovými dešti aktuálně zasahujeme na padesáti místech, především na Přerovsku. V obcích Šišma a Kladníky zaplavila přívalová vlna několik ulic a rodinných domů. Některé obyvatele jsme museli evakuovat,“ popsala krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

V terénu byly po 20. hodině desítky profesionálních a dobrovolných hasičů.