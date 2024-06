Do Česka v pátek dorazily silné bouřky, doprovázely je až pěticentimetrové kroupy a nárazy větru nad 90 km/h. Hasiči měli několik stovek výjezdů. Počasí způsobilo také problémy na železnici.

Páteční krupobití. | Video: se souhlasem Jaroslava Hlouška

První bouřky vznikly v Pošumaví a postupovaly k severovýchodu směrem do středních a dál do severních Čech a také na východ směrem na Vysočinu. Kolem 22. hodiny bouřky postupovaly z Brna směrem na jižní část Olomouckého, východ Jihomoravského a do Zlínského kraje. Doprovázely je až pěticentimetrové kroupy a nárazy větru nad 90 km/h.

Českem se prohnaly extrémně silné bouřky. Kroupy ničily auta, tratě stály

Na sobotu meteorologové předpovídají klidnější počasí. „Zpočátku většinou oblačno, místy přeháňky, nebo občasný déšť, nebo bouřky. Během dopoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 °C, na horách 15 až 19 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s, večer bude slábnout,“ uvádí ČHMÚ.

Jižní Morava

Páteční bouřka, která se prohnala jižní Moravou, zatopila silnice. Plné ruce práce měli hasiči, v kraji zasahovali od večera do ranních hodin u tří stovek událostí. Většinou řešili popadané stromy a čerpání vody. Největší následky nechala bouřka v Brně a na Brněnsku. Ulice pod vodou mělo v noci Blansko, což je pro místní obyvatele neobvyklý jev. Naposledy tam voda zaplavila ulice na konci devadesátých let. Zavřené jsou pro turisty Punkevní jeskyně v Moravském krasu. Řádění živlu se naštěstí obešlo bez zranění.

Páteční deště s přívaly vody a bahna vystavily stopku nejnavštěvovanějším jeskyním v České republice. Světoznámé Punkevní jeskyně v Moravském krasu na Blanensku s unikátní plavbou podzemím na lodičkách, které ročně navštěvuje přes dvě stě tisíc lidí, jsou od soboty uzavřené veřejnosti.

Obezřetní museli být v sobotu ráno také řidiči mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou, kde rozvodněná řeka Svitava zatopila několik podjezdů pod železniční tratí. „Jak jsem jel ráno do práce, musel jsem jednou najet pod tratí do protisměru. Tunýlky byly zatopené. Kdo to zná, není zaskočený počítá s tím. Nebyla to ale žádná katastrofa. Hasiči měli zřejmě velmi pernou noc. Prořezaných padlých stromů byla kolem silnice spousta. A mezi Adamovem a Křtinami to muselo být peklo. Tam stromy padají ve velkém po každém větším dešti a blokují silnici. Vysypané kamení na vozovce jsem tentokrát žádné neviděl,“ hlásil v sobotu ráno Kamil Vašíček z Adamova.

Zdroj: se souhlasem Martina Fořtíka

Centrem Blanska se po páteční bouřce valil v noci proud kalné vody. Zatopil část náměstí Svobody a parku před radnicí. „Šel jsem domů z baru a hlavou mi blesklo,že je to na kánoi. Tolik vody jsem v centru nikdy neviděl. Bylo to hodně divoké a nepříjemné. Ve Sloupečníku a v Palavě to muselo být asi hodně zlé. A co teprve ve Sloupu v Moravském krasu a jeskyních? Tam museli určitě plavat, snad jsou všichni v pořádku,“ řekl Deníku Martin Fořtík z Blanska, který redakci poskytl sérii videí a snímky zatopeného centra dvacetitisícového města.

Olomoucko

Během noci z pátku na sobotu zasahovali hasiči Olomouckého kraje u padesáti událostí.

Bouře v Olomouckém kraji: Stromy na silnicích, voda ve sklepechZdroj: HZS Olomouckého kraje

„Jednalo se o popadané stromy na komunikacích. Čerpali jsme vodu ze sklepů a garáží, a to na 17 místech převážně na Prostějovsku a Přerovsku. Řešili jsme i utržený hromosvod na elektrické rozvodně,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji vyjeli v souvislosti s výstrahou na velmi silné bouřky k více než stovce událostí.

Následky bouřky v libereckém kraj.Zdroj: HZS Libereckého kraje

Zasahovali zejména na vyvrácených stromech a poškozených střechách. Nejsilněji bylo zasaženo Turnovsko a Jablonecko.

Středočeský kraj

U téměř sedmi desítek událostí zasahovali hasiči ve Středočeském kraji. Počasí zkomplikovalo provoz na trati Luštěnice-Dobrovice, kde osobní vlak narazil do spadlého stromu. Další spadlý strom zastavil provoz na trati Skalsko-Mšeno. Některé vlaky musely být odřeknuty.

Zdroj: se souhlasem Jaroslava Hlouška

Na Kladensku intenzivní krupobití okolo půl šesté zasáhlo vše, co mu stálo v cestě. Místní mají potlučená auta, úrodu, skleníky i plastové okapy.

Královéhradecký kraj

Od pátečního podvečera do sobotního rána zasahovaly profesionální a dobrovolné jednotky hasičů v Královéhradecké kraji v asi 25 případech, kdy poskytovaly technickou pomoc zejména při odstranění polámaných stromů nebo větví z komunikací a drátů elektrického vedení.

Nikdo nebyl zraněn. Události byly po celém kraji, nejvíce však na Jičínsku, Trutnovsku a Náchodsku.

Moravskoslezský kraj

Hasiči tradičně řešili kvůli silnému větru střechy a stromy. „Nejvíce výjezdů jsme měli na Novojičínsku, a to 45, dále pak v Ostravě 23. V ostatních okresech se jednalo o jednotky zásahů. Hasiči ve většině případů odstraňovali stromy a polámané větve,“ informoval mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Dva stromy spadly na železnici, a to v úseku Suchdol nad Odrou - Fulnek a pak ještě mezi Jistebníkem a Studénkou. Oba byly odtraněny z dráhy už během noci.

Ještě ráno přetrvávala zatažená obloha, například na Karvinsku doprovázená deštěm. Frýdeckomísteckem prošly bouřky s „vizuálními efekty“ už během noci.