Do Česka v pátek dorazily silné bouřky, doprovázely je až pěticentimetrové kroupy a nárazy větru nad 90 km/h. Hasiči měli několik stovek výjezdů. Počasí způsobilo také problémy na železnici.

Páteční krupobití. | Video: se souhlasem Jaroslava Hlouška

Na sobotu meteorologové předpovídají klidnější počasí. „Zpočátku většinou oblačno, místy přeháňky, nebo občasný déšť, nebo bouřky. Během dopoledne od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti, odpoledne většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 °C, na horách 15 až 19 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s, večer bude slábnout,“ uvádí ČHMÚ.

Jižní Morava

Na jižní Moravě největší následky nechala bouřka v Brně a na Brněnsku. Ulice pod vodou mělo v noci například i Blansko. Řádění živlu se naštěstí obešlo bez zranění. Hasiči zasahovali u dvou stovek událostí. Většinou řešili popadané stromy a čerpání vody. „Do tři čtvrtě na jedenáct v noci jsme zasahovali u dvě stě jedna událostí. Nejčastěji to byly popadané stromy, kterých jsme odstraňovali třiadevadesát, vodu jsme čerpali dvaaosmdesátkrát. Zbylé zásahy bylo odstraňování nebezpečných stavů,“ sdělili jihomoravští hasiči na síti X.

Zdroj: se souhlasem Martina Fořtíka

Centrem Blanska se po páteční bouřce valil v noci proud kalné vody. Zatopil část náměstí Svobody a parku před radnicí. „Šel jsem domů z baru a hlavou mi blesklo,že je to na kánoi. Tolik vody jsem v centru nikdy neviděl. Bylo to hodně divoké a nepříjemné. Ve Sloupečníku a v Palavě to muselo být asi hodně zlé. A co teprve ve Sloupu v Moravském krasu a jeskyních? Tam museli určitě plavat, snad jsou všichni v pořádku,“ řekl Deníku Martin Fořtík z Blanska, který redakci poskytl sérii videí a snímky zatopeného centra dvacetitisícového města.

Olomoucko

Během noci z pátku na sobotu zasahovali hasiči Olomouckého kraje u padesáti událostí.

Bouře v Olomouckém kraji: Stromy na silnicích, voda ve sklepechZdroj: HZS Olomouckého kraje

„Jednalo se o popadané stromy na komunikacích. Čerpali jsme vodu ze sklepů a garáží, a to na 17 místech převážně na Prostějovsku a Přerovsku. Řešili jsme i utržený hromosvod na elektrické rozvodně,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji vyjeli v souvislosti s výstrahou na velmi silné bouřky k více než stovce událostí.

Následky bouřky v libereckém kraj.Zdroj: HZS Libereckého kraje

Zasahovali zejména na vyvrácených stromech a poškozených střechách. Nejsilněji bylo zasaženo Turnovsko a Jablonecko.

Středočeský kraj

U téměř sedmi desítek událostí zasahovali hasiči ve Středočeském kraji. Počasí zkomplikovalo provoz na trati Luštěnice-Dobrovice, kde osobní vlak narazil do spadlého stromu. Další spadlý strom zastavil provoz na trati Skalsko-Mšeno. Některé vlaky musely být odřeknuty.

Zdroj: se souhlasem Jaroslava Hlouška

Na Kladensku intenzivní krupobití okolo půl šesté zasáhlo vše, co mu stálo v cestě. Místní mají potlučená auta, úrodu, skleníky i plastové okapy.