Kromě Blanice, která byla po poledni v Bavorově stále na třetím povodňovém stupni, už hladiny ostatních rozvodněných toků klesly na první stupeň.

Středeční bouřky přinesly podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) až pěticentimetrové kroupy, přívalové srážky a nárazy větru kolem 80 km/h. V širokém pásmu od jižních Čech a Vysočiny po severní Čechy a severozápad Moravy napršelo za uplynulých 24 hodin 20 až 50 mm, na Prachaticku to bylo až 80 mm.

V Královéhradeckém kraji bouře se silným větrem a deštěm lámala stromy. Hasiči v několika případech čerpali vodu nebo kontrolovali ucpané kanalizace. Odstraňovali stromy popadané na silnice. Do dnešního rána měli asi 40 výjezdů. Bez elektřiny bylo dnes ráno v kraji asi 800 domácností.

Na Vysočině museli hasiči po bouřkách hlavně odstraňovat popadané stromy, pročišťovat kanalizaci a odčerpávat vodu ze sklepů rodinných domů. U jiných pomáhali s provizorním zajištěním poničené střechy. Od středečního odpoledne kvůli tomu měli přes 40 výjezdů.

V hlavním městě zasahovali hasiči do dnešních 6:00 u 25 případů, šlo hlavně o popadané větve a čerpání vody ze zatopených prostor.

Ve středních Čechách měli hasiči od středečního večera do dnešního rána asi 220 výjezdů. Bouřky tam také lámaly stromy a zaplavovaly sklepy.

Jihočeský kraj

Český Krumlov a Týn nad Vltavou zasáhla v noci na dnešek blesková povodeň. V Týně to byla podle starosty nejhorší záplava od roku 2002. V Krumlově se z koryta vylila řeka Polečnice. Zalila budovy kolem Chvalšinské ulice. Řeka byla do rána na třetím povodňovém stupni, hladina kolem 7:00 klesla. Po nočním intenzivním dešti a bouřkách platí v kraji třetí povodňový stupeň na Blanici v Bavorově. Hladiny dalších toků již klesly na první povodňový stupeň, vyplývá z informací Povodí Vltavy.

Jihočeští hasiči měli od středečního večera do dnešního rána kolem 230 výjezdů, odčerpávali vodu, odklízeli stromy. Kvůli popadaným stromům jsou neprůjezdné i některé tratě. Bez elektřiny bylo ráno v kraji asi 1000 odběratelů firmy EG.D ze skupiny E.ON. Vyplývá to z informací hasičů, obcí, Povodí Vltavy, Českých drah (ČD) a energetiků.

V Týně zatopila vody desítky domů. "Vypadá to hrozivě. Před šesti lety jsme měli něco podobného, ale v takovém stavu jsme teda nebyli. Celé náměstí vyrvané, s těmi obrovskými dlažebními kostkami si to pohrálo, je to na hromadách. Pak nám to přeteklo dolů do Puchmajerovy ulice, tam nám to zatopilo všechny domy, v Jiráskově ulici to samé. Od povodní 2002 je to nejhorší, co tu bylo. Zatopilo nám to bazén, takže ho musíme vypustit, vyčistit, znovu napustit. Vytopilo nám to jednu technologii na bazéně, to jsou milionové škody, jenom na té cestě to bude deset milionů," řekl ČTK vltavotýnský starosta Ivo Machálek (Trikolóra).

Při noční bleskové povodni v Českém Krumlově se vylila Polečnice do objektů kolem Chvalšinské ulice. V noci zasedala povodňová komise, pytlovalo se. Řeka byla kolem 6:00 na třetím povodňovém stupni, hladina kolem 7:00 klesla na druhý stupeň. Do 7:00 byla zavřená Chvalšinská silnice. "Řeka Vltava je v normálním stavu," uvedla radnice na facebooku. Problémy jsou i na některých tratích, na něž popadaly stromy.

Firma EG.D eviduje po bouři a deštích devět poruch na vedení vysokého napětí, bez proudu je asi 1000 odběratelů, ve středu večer jich bylo asi 5000. "Nejvíce odběratelů je omezeno na Táborsku v oblasti kolem Soběslavi, Klenovic a obce Rybova Lhota. Jedná se o přibližně 500 domácností, kde se aktuálně intenzivně snažíme obnovit dodávku elektrické energie," sdělil mluvčí EG.D Roman Šperňák. Přes 200 domácností má omezené dodávky elektřiny jihozápadně od Třeboně kolem Domanína.

Hladiny řek začaly stoupat ve středu večer, kdy v jižních Čechách na třetí povodňový stupeň vystoupaly i dva potoky, Křemžský a Zlatý. Obec Ktiš na Prachaticku voda odřízla od okolí, před 23:00 se ale situace zlepšila. Problémy byly i na železnici, stromy popadaly i na některá místa trati z Prahy do Českých Budějovic. Jihočeští hasiči odklidili v kraji přes 100 popadaných stromů, v 88 případech odčerpávali vodu.

Královéhradecký kraj

Bouře se silným větrem a deštěm v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámala stromy. Hasiči v několika případech čerpali vodu nebo kontrolovali ucpané kanalizace. Především odstraňovali stromy popadané na silnice. Od středečního večera do dnešního rána měli asi 40 výjezdů. Při bouřkách nebyl nikdo zraněn, uvedli hasiči na twitteru. Bez elektřiny bylo dnes ráno v kraji asi 800 domácností, uvedli energetici.

Energetici v kraji k dnešním 07:00 v kraji evidovali dvě poruchy na vedení vysokého napětí, a to na Jičínsku. "Na odstraňování poruch pracujeme, dodávku chceme obnovit co nejdříve," uvedla regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Nejvíce vody za posledních 24 hodin napršelo ve Vlčicích u Trutnova, kde od středečního rána spadlo téměř 80 litrů vody na metr čtverečný. Kromě Trutnovska nejvíce pršelo na Rychnovsku v Orlických horách, například na Zakletém vrchu spadlo téměř 60 litrů vody na metr čtverečný. V Hradci Králové za posledních 24 hodin napršelo 36 litrů vody na metr čtverečný.

Silné deště vzedmuly hladiny řek v Královéhradeckém kraji, ale povodňových stupňů nedosáhly. Například hladina Cidliny v Novém Bydžově stoupla pětinásobně k téměř jednomu metru. Hranice prvního povodňového stupně v Novém Bydžově je 150 centimetrů, dnes ráno měla hladina Cidliny 65 centimetrů, vyplynulo z dat Povodí Labe.

S příchodem dešťů vodohospodáři zvýšili odtok z labské přehrady Les Království u Dvora Králové nad Labem. Ve středu hodinu před polednem zvedli odtok na 4,5 metru krychlových za vteřinu z předchozích 2,6 metru krychlových. Hladiny vody v přehradě od středečního rána stoupla přibližně o půl metru.

Středočeský kraj

Bouře se silným větrem a deštěm v noci na dnešek ve Středočeském kraji kraji lámala stromy a zaplavovala sklepy. Hasiči vyjížděli také monitorovat stav hladin v řekách. Od středečního večera do dnešního rána měli zhruba 220 výjezdů, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová. Ve středu v noci stoupla na 3. povodňový stupeň hladina potoka Botiče v Jesenici u Prahy, na druhý stupeň se dostala ve 2:30 dnes ráno, v 7:20 byla hladina na prvním stupni, voda se podle starosty Pavla Smutného nedostala dovnitř obytných částí domů.

Dnes v 7:15 hasiči zasahovali zhruba u 15 událostí. "Nejčastěji vyjížděli odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a níže položených prostor, odstraňovali větve a stromy popadané na silnice," řekla Zemanová. Nejvíce výjezdů podle ní bylo na Benešovsku a v oblasti Praha-východ a Praha západ.

Ve středu po 22:00 stoupla hladina potoka Botič u Kocandy v Jesenici u Prahy na 3. povodňový stupeň. Podle Smutného na místě zhruba do 1:00 zabezpečovali dobrovolní hasiči a další lidé domy, kde by hrozilo vyplavení. "Do obytných domů se to naštěstí nedostalo, samozřejmě je voda ve sklepích," řekl Smutný. Pytle s pískem mají podle něj připravené i na pátek, kdy meteorologové předpovídají další silné srážky.

Kraj Vysočina

Po středečních a nočních bouřkách museli hasiči na Vysočině hlavně odstraňovat popadané stromy, pročišťovat kanalizaci a odčerpávat vodu ze sklepů rodinných domů. U jiných pomáhali s provizorním zajištěním poničené střechy. Od středečního odpoledne kvůli tomu měli přes 40 výjezdů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo na Vysočině za uplynulých 24 hodin na více místech přes 40 litrů na čtvereční metr, v Hubenově na Jihlavsku to bylo přes 70.

Více než 40 litrů na čtvereční metry napršelo během 24 hodin i v Jihlavě, Štokách nebo Vysoké Studnici.

Kromě deště s sebou bouřky nesly také kroupy, které padaly i v Tasově nebo obci Ruda na Žďársku. Do Antonínova Dolu nebo do Mikulovic jeli hasiči pomáhat s opravou poničené střechy, v Jihlavě museli pročistit kanalizaci, aby pomohli s odtokem vody ze zatopené zahrady.

Kvůli stromům spadlým do kolejiště nejezdily ve středu večer na několika úsecích vlaky. Mezi Horní Cerekví a Kostelcem u Jihlavy byl provoz během silné bouřky preventivně zastavený.

Spadlý strom blokoval ve středu večer i jeden jízdní pruh dálnice D1 na 94. kilometru. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové ho hasiči brzy odstranili a po 21:00 bylo místo průjezdné.

Podle meteorologů bude dnes v kraji většinou zataženo, postupně oblačno až polojasno. Někde se ještě mohou objevit přeháňky i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou 26 až 29 stupňů Celsia, vát bude jen slabý vítr do 15 kilometrů v hodině.