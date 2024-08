ČTK aktualizováno dnes 21:28

Do Čech v neděli odpoledne dorazily velmi silné bouřky, před kterými varovali meteorologové. Velké škody způsobil přívalový déšť zejména na Prachaticku a Rokycansku, zaplavené jsou ulice i desítky sklepů. Intenzivně pršelo také v Praze a ve středních Čechách. Na letišti v Ruzyni bylo na nezbytně nutnou dobu přerušeno odbavení. Problémy byly i na železnici. Večer by měly bouřky dorazit i na Moravu a do Slezska, tam ale platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí.