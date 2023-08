Varování meteorologů se naplnilo. Do Česka se z Bavorska přihnala velmi silná bouřková vlna. Ta nejprve zasáhla jižní část republiky, po osmé hodině večer byly největší problémy hlášeny z Českobudějovicka. Kvůli popadaným stromům se některé domácnosti ocitly bez dodávek elektřiny, problémy jsou hlášeny také ze silnic i železnice.

Bouře by měla přes Česko procházet severovýchodním směrem přibližně do třetí hodiny ranní, kdy se dostane do Polska.

Před sobotní 20. hodinou udeřila v Jihočeském kraji, problémy jsou hlášeny především na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. „Evidujeme poruchy asi na 20 tisících odběrných míst v okolí Budějovic a Krumlovu,“ sdělil deníku Právo po osmé hodině mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu prostupuje jižními Čechami v sobotu večer velmi silný konvektivní systém - bow echo. „Provází ho na čele nárazy až kolem 25 m/s a intenzivní srážky. Mohou se ale vyskytovat i downbursty s lokálně většími nárazy a kroupy,“ upozornili meteorologové.

Kvůli dešti či popadaným stromům jsou problémy hlášeny i z jihočeských silnic a železnice. Některé silnice v Českých Budějovicích a Českém Krumlově jsou neprůjezdné kvůli vodě, vlaky nejezdí na trasách České Budějovice - Zliv, České Budějovice - Rybník a České Budějovice - Veselí nad Lužnicí. Na autobus v Loučovicích na Českokrumlovsku spadla větev, nikdo nebyl zraněn.

Před velmi silnými bouřemi Českýhydrometerologický ústav opakovaně varoval již během soboty. „Vše se vyvíjí podle našeho odhadu a potenciál velmi nebezpečných bouří je večer a v noci opravdu velmi vysoký,“ upozornili meteorologové později odpoledne. Podle nich se na území republiky mohou vyskytnout intenzivní srážky, velké kroupy či nárazový vítr.

Po vydatnějších srážkách budou stoupat hladiny řek, v zasažené oblasti v pásu táhnoucím se z jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu po severní horské oblasti by mohly překročit první stupeň povodňové aktivity a na menších tocích především v Jeseníkách ojediněle i druhý stupeň povodňové aktivity.

Bouře zasáhly Česko již dopoledne

Dopoledne postupovaly bouřky přes východní polovinu Moravy a Slezska. Hasiči na mnoha místech odstraňovali popadané stromy a silné větve ze silnic a chodníků. V některých případech se jednalo o uvolnění odtoku pro vodu a čerpání vody ze sklepů.

Krátce po poledni zranil muže v Beskydech nedaleko obce Bílá na Frýdecko-Místecku při bouřce zlomený strom. Muž utrpěl kritická poranění hrudníku, páteře a nohy. „Dosažení pacienta se ukázalo být značně komplikované pro všechny složky záchranného systému. V cestě jim ležely polámané stromy a celkově nepřístupný terén. Vrtulník nemohl zprvu doletět na místo události vzhledem k probíhajícím bouřkám,“ popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.