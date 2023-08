Silné bouřky: Bez elektřiny zůstávají tisíce domácnosti, hlavně na jihu Čech

ČTK

Hasiči vyjížděli v souvislosti s večerní a noční bouřkou k více než tisícovce událostem, od večera do nedělních 07:00 zaznamenali 1101 technických pomocí. Je to téměř trojnásobek dlouhodobého denního průměru všech výjezdů. Hasičský záchranný sbor ČR to uvedl na síti X. Velmi silné bouřky se večer vyskytovaly zejména na jihu Čech, v noci postupovaly na severovýchod.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli v noci ze soboty na neděli ke 150 zásahům | Foto: HZS Olomouckého kraje