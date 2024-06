Do Česka dorazily silné bouřky, postupují k východu. Kroupy zabírají celou dlaň

ČTK

Do Česka v pátek odpoledne dorazily silné bouřky, první vznikly v Pošumaví a postupovaly k severovýchodu směrem do středních a dál do severních Čech a také na východ směrem na Vysočinu. Padat mohou výjimečně až deset centimetrů velké kroupy. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před velmi silnými bouřkami vydal pro páteční odpoledne výstrahu. Pro Prahu a Střední Čechy pak varování zpřísnil na „extrémní nebezpečí“.

Déšť v Praze. | Video: Deník/Eliška Stodolová