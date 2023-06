Velmi silné bouřky ve čtvrtek večer doputovaly k západním a severozápadním hranicím České republiky. Doprovázet je mohou větší, zhruba dvoucentimetrové kroupy, silné nárazy větru a přívalové srážky. Informovali o tom meteorologové.

Bouřky, které Česko zasáhly 21. června 2023, zachytili lovci bouřek z organizace Czech Thunderstorm Research Association. | Foto: se svolením Robin Duspara a David Uhlíř - CTRA z.s.

Bouřky, před kterými několik dní předem varovali meteorologové, ve čtvrtek večer začaly z Německa postupovat do západních Čech a severozápadního pohraničí. „Hazlov u Aše, začíná to. Hřmí a pomalu se zvedá vítr,“ upozornila po desáté večer na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu Zdeňka Furt TuJe. „Domažlice a ještě kousek a je to tu,“ přidal se Michal Holý.

Hasiči z Plzeňského kraje na twitteru oznámili, že na Domažlicku již vyjíždí k prvním zásahům. „Prozatím jde jen o popadané stromy v komunikacích,“ uvedli.

První záblesky hlásí i lidé na jihu Čech. Během následujících hodin mají bouřky v Česku sílit. Podle meteorologického radaru zasáhly Šumavu, dále mají postupovat jihozápadním směrem.

Doprovázet je mohou přívalové srážky a především prudké nárazy větru. Podle lovců bouřek mohou mít některé vnořené buňky supercelární charakter.

Zkáza v Německu

Už během odpoledne se se silnými bouřemi potýkal západ Německa, hasiči v Severním Porýní-Vestfálsku a Hesensku hlásili zaplavené sklepy, zatopené silnice a poničené střechy. V některých regionech platí nejvyšší stupeň varování, německá meteorologická služba (DWD) nevyloučila ani vznik tornád. Některé spolkové země zrušily odpolední a večerní akce.

Výstraha před extrémně silnými bouřkami dnes v noci platí pro Prahu, část Středočeského a Jihočeského kraje a celý Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, a to od dnešních 18:00 do pátku 04:00. Ve zbytku Čech, na Moravě a ve Slezsku se silné bouřky mohou objevit do pátečních 07:00.