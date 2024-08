Fake News

Alžírská boxerka Imán Chalífová na OH v Paříži.

Start alžírské boxerky Imán Chalífové na olympiádě v Paříži, kde boxuje, třebaže ji Mezinárodní boxerská asociace loni vyloučila z mistrovství světa s odvoláním na údajné testosteronové testy, hýbe i dezinformační scénou. Její protagonisté označují boxerku za transgender, tedy za někoho, kdo byl původně muž, ale prošel změnou pohlaví a sportuje v ženské kategorii. Jenomže to není případ Chalífové.

Boxerka Imán Chalífová sice může mít v těle testosteron, tedy mužský pohlavní hormon, to ale nemusí nutně znamenat, že prošla úmyslnou změnou pohlaví. Přesto právě toto vysvětlení nabízejí dezinformátoři jako jediné. Zvlášť aktivně v tomto směru vystupují prorusky orientovaní politici, kteří se na tomto případu snaží demonstrovat další údajnou „zvrácenost Západu“. Vysvětlení ale může být i přirozené.

Rajchl opět na čele

„Už před několika lety jsem říkal, že genderové šílenství dosáhne svého vrcholu, až se nějaký boxer prohlásí za ženu a půjde do ringu zbít skutečnou biologickou ženu, zatímco bojovníci za ženská práva tomu budou v hledišti nadšeně aplaudovat. Dnes se tato šílenost stane skutečností. Alžírskému boxerovi jménem Imane Khelif, jenž neprošel testosteronovými testy, bylo nakonec i přes mnohé protesty umožněno startovat na OH v Paříži. Soupeřkou mu bude půvabná Italka Angela Carini. Dívat se na to, jak chlap legálně mlátí ženu, opravdu nemusím.“

To napsal už ve čtvrtek 1. srpna v 10 hodin dopoledne, tedy ještě před inkriminovaným zápasem mezi Chalífovou a Cariniovou, který italská boxerka v první minutě prvního kola vzdala, na svůj facebookový profil předseda mimoparlamentní strany PRO a dezinformátor Jindřich Rajchl.

„Z mého pohledu se jedná o amorálnost, nenormálnost a likvidaci ženského sportu v přímém přenosu. Nic na tom nezmění ani případná výhra Italky. Dveře pro transgender podvodníky už budou otevřeny. A můj respekt ke všem sportovkyním, které celý život dřou, aby si splnily sen a dostaly se na olympiádu, aby je následně sestřelil v ringu podprůměrný chlap, jenž by si v mužské kategorii ani neškrtl, mi brání něčemu takovému přihlížet. Jsem jednoznačným zastáncem férovosti sportu pro ženy. A základní pilíř tohoto principu stojí na tom, že trans muži prostě v ženských sportech nemají co dělat,“ pokračoval dezinformátor Rajchl.

Po zápase svůj příspěvek doplnil o slova: „Progresivisté, woke aktivisté a lepševici celého světa mohou začít slavit.“ Jeho post dosáhl do středy 7. srpna 2024 1,4 tisíce sdílení.

David v závěsu

Přisadil si také další dezinformátor, europoslanec za SPD a proruský lhář Ivan David, který v pátek 2. srpna v 8:39 publikoval na svém facebookovém profilu příspěvek začínající slovy: „Transboxer porazil na olympiádě ženu – boj skončil po 46 sekundách. Když biologičtí muži nastupují proti ženám – je to jen ‚vyčůranost‘ , nebo ještě něco horšího?“

V dalším textu, popisujícím krátký zápas mezi Chalífovou a Cariniovou, označil Chalífovou opakovaně za trans ženu a mimo jiné uvedl: „Kromě Khelifa (jak Rajchl, tak David uváděli jméno Chalífové v anglické, nikoli české transkripci, pozn. red.) závodil v ženském boxu Lin Yu-ting z Tchaj-wanu, další biologický muž. Oba byli vyloučeni z mistrovství světa v boxu v roce 2023, protože jejich testy DNA ukázaly, že nejsou ženy.“

Jeho příspěvek, vystavený v pátek 2. srpna v 8:39, dosáhl do středy 7. srpna 2024 více než 120 sdílení.

Jenže nic nedokazuje, že realita je taková, jak ji oba dezinformátoři líčí. Ani Imán Chalífová, ani boxerka Lin Jü-tching (také její jméno uvedl David v anglickém, ne českém přepisu) nejsou „transgender podvodníky“, za které je Rajchl a David vydávají, a neprošly změnou pohlaví.

Nikým neviděné testy

Ačkoli Alžířanka a Tchajwanka svou stavbou postavy opravdu připomínají muže, neexistuje žádný doklad o tom, že by se nenarodily jako ženy.

„Ve zprávách jsme viděli zavádějící informace o dvou atletkách soutěžících na olympijských hrách v Paříži 2024. Tyto dvě sportovkyně již řadu let soutěží v mezinárodních boxerských soutěžích v kategorii žen, včetně olympijských her v Tokiu 2020 a na turnajích a mistrovstvích světa schválených Mezinárodní boxerskou asociací (International Boxing Association – IBA). Obě se staly obětí náhlého a svévolného rozhodnutí IBA. Ke konci Mistrovství světa IBA v roce 2023 byly náhle bez řádného procesu diskvalifikovány,“ uvádí ve svém prohlášení z 1. srpna 2024 Mezinárodní olympijský výbor.

Podle stanice NBC New York byly obě boxerky diskvalifikovány z mistrovství světa v roce 2023 poté, co údajně neprošly testy genderové způsobilosti. „Ruský prezident Mezinárodní boxerské asociace Umar Kremlev tvrdil, že výsledky testů DNA ukázaly, že tyto dvě sportovkyně mají chromozomy XY, ale výsledky nebyly nikdy zveřejněny,“ uvedla stanice NBC New York.

Deník.cz bojuje proti falešným zprávám a uvádí je na pravou míru. Všechny články o dezinformacích najdete ZDE.

Boxerská asociace také uvedla, že Chalífová měla v těle vysoké hladiny testosteronu a že Lin nesplnila blíže nespecifikované požadavky na způsobilost v biochemickém testu.

Podle dalšího prohlášení Mezinárodního olympijského výboru, citovaného stanicí NBC New York, ale získal tento výbor samotné dokumenty boxerské asociace, které potvrzují, že obě sportovkyně vyloučil z mistrovství svým jednostranným rozhodnutím generální tajemník IBA Chris Roberts. V těchto dokumentech prý dále stojí, že o tom, že by měla „zavést jasný postup pro testování pohlaví“, rozhodla IBA teprve poté, co byly obě boxerky diskvalifikovány.

Otázka chromozomů

Podle Tonyho Morrisona z Organizace pro monitorování obrazu gayů a leseb v médiích je Chalífová cisgender žena, není transgender a nikdy se neidentifikovala jako intersexuál.

Cisgender či cissexuál je označení pro lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, s nímž se narodili, jinými slovy jde o lidi, kteří se se svým vrozeným pohlavím bez problémů ztotožňují. Jde o protiklad k termínu transgender.

Intersexuál je člověk s biologickou kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů – může mít například vnější pohlavní orgány jednoho pohlaví, ale jeho vnitřní orgány jsou pohlaví opačného.

Určitou atypickou variací v sexuálních rysech, jež se mohla u Chalífové projevit, by mohl být stav, jenž se označuje jako rozdíly v sexuálním vývoji (DSD).

DSD je v podstatě označení pro to, že někteří lidé se sice rodí jako ženy, tedy s ženskými pohlavními orgány, ale mohou mít přitom i jiné pohlavní chromozomy než „ženskou dvojici“ XX.

„Zda jste žena nebo muž, skutečně obvykle určují pohlavní chromozomy. Ženy jsou XX, muži jsou XY. Nicméně geneticky představuje určité množství žen ve skutečnosti muže. Vyrůstají jako ženy s ženským tělem a že jsou jiné, většinou zjistí až dlouho v pubertě,“ uvádí mezinárodní nadace zaměřující se na lékařství a výzkum Novo Nordisk Foundation v úvodu ke studii dánských vědců, podle níž se zhruba jeden z 15 tisíc nositelů pohlavních chromozomů XY, tedy geneticky mužů, rodí jako dívka, s dívčími pohlavními orgány, a až do puberty o tom netuší a ani nemá jak.

„Dívky narozené s chromozomy XY jsou geneticky chlapci, ale z různých důvodů – mutace v genech určujících sexuální vývoj – se u nich mužské vlastnosti nikdy neprojeví. Žijí svůj život jako dívky a pak ženy a některé mohou dokonce porodit. Náš výzkum, který je prvním celostátním průzkumem na světě, ukazuje, že tato skupina je až o 50 procent větší, než se dříve předpokládalo,“ konstatoval po vzniku studie Claus Højbjerg Gravholt, klinický profesor na katedře klinické medicíny Aarhuské univerzity, který výzkum vedl.

„Že se u Iman Chalífové projevily rozdíly v sexuálním vývoji (DSD), není ověřeno,“ uvedl Morrison.

Existence mužských chromozomů v ženském těle nicméně skutečně může mít za následek i to, že toto tělo produkuje více testosteronu, tedy mužského pohlavního hormonu. V každém případě však lidé s DSD nejsou transgender, neboť neprocházejí žádnou vědomou změnou pohlaví; s tím, jací jsou, se rodí.