Intenzivní sněžení v kombinaci s větrem doslova odřízlo krušnohorský Boží Dar od světa.

V současnosti se do něj nedá dostat po žádné ze silnic a starosta Jan Horník apeluje na motoristy: "Žádáme řidiče o respektování nastalé situace, aby do hor nejezdili!"

Město Boží Dar je ze všech stran nepřístupné, všechny silnice jsou uzavřeny včetně silnice I/25, do odvolání a to i hraniční přechod do SRN. Město Boží Dar urgentně žádá všechny motoristy, aby toto vzali na vědomí a svou cestu odložili. Podle předpovědi počasí může tento stav trvat až do středeční půlnoci.

Zachraňování řidičů

Starosta poznamenal, že se i přes nesčetná varování najdou řidiči, kteří je nerespektují a pak musí být doslova zachraňování. "Jedu na Ředitelství silnic a dálnic vymoci si systém proměnného dopravního značení doplněného o pevné závory na nejvýše položenou mezinárodní silnici I. třídy v ČR (1080 m n.m.). Jakékoliv jiné řešení v době naprosto neukázněných řidičů už je obrovský hazard nejen pro ně samotné, ale zejména pro ty co je zachraňují. Tak uvidíme, jak po létech snažení uspěji," uvedl starosta.

Kromě problémů kolem Božího Daru jsou v Karlovarském kraji uzavřeny také silnice mezi Přebuzí a Rolavou, Jindřichovicemi a Hájem, Abertamská křižovatka - státní hranice.

Problémy hlásí také Liberecký kraj, kde se lidé nejčastěji na hasiče obracejí kvůli odstraňování popadaných stromů. Díky hustému sněžení je na stromech spousta mokrého sněhu, jehož tíhu stromy zkrátka nevydrží.

„Během noci a dnešního rána jsme k odstranění překážek na komunikacích či větví zapletených v drátech elektrického vedení vyjeli více než třicetkrát. A to napříč celým krajem,“ upřesnila tisková mluvčí hasičů Pavlína Bílková. V deseti případech hasiči vyjeli i k dopravním nehodám.

Komplikace pak hlásí také Českokrumlovsko. Dnes ráno ztížily dopravu spadlé stromy na silnici z Frýdavy na hraniční přechod Kyselov (na tzv. pravobřežce).

Kvůli padajícím stromům jsou dnes uzavřeny kompletně všechny běžecké tratě na Schönebenu. "Do bílé stopy můžete vyrazit např. ve Frymburku, kde padající stromy nehrozí a sněhu je tam také dost," uvádí Martin Řezáč z Lipno Marketingu. "Lyžařské areály na Lipně, ve Frymburku i na rakouské straně Šumavy, na Hochfichtu a Sternsteinu, jsou naopak v provozu a lyžuje se na čerstvém prašanu."