Boží Dar po několika dnech ukončil kalamitní stav. Do města ale stále platí zákaz vjezdu mimo místní obyvatele a záchranáře. Informovala o tom Česká televize. Nejvýše položené město České republiky, které leží v Karlovarském kraji, momentálně bojuje s přívaly sněhu.

Již okolo 7:30 byla otevřena silnice I/25 na Boží Dar, která patří k hlavním tahům do Německa. Po páté hodině odpoledne pak město zrušilo i kalamitní stav, který vyhlásilo v pátek 11. ledna.

Kvůli uzavřené silnici přitom bylo v uplynulých dnech omezené i zásobování. Do města a z něj se tak v minulých dnech dostali jen místní, zásobování a záchranné složky. A to několikrát za den kyvadlovou jízdou za sněžným pluhem. Zprovozněním klíčové trasy by se však situace měla výrazně zlepšit.

Zákaz vstupu do městských lesů

"Zásobování bylo problematické. Například konzum Čáda včera (v pondělí) přivezl rohlíky, tak všichni byli nadšení, že jsou na snídani rohlíky, protože se podařilo protáhnout jedno auto za traktorem. Ale i řidič byl z toho vyřízený, protože jel dva metry za traktorem a stejně ho občas ztratil," popsal "bojové podmínky" starosta Božího Daru Jan Horník (STAN).

I nadále platí zákaz vstupu do městských lesů a na běžecké trasy vedoucí lesními porosty, upozornila Česká televize. Město zároveň varovalo před nebezpečím pádu vrstev sněhu a ledu ze střech domů.