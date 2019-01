Sněhová kalamita na Božím Daru a v jeho okolí zatím nekončí. I když se s velkým nasazením daří obnovovat provoz na některých silnicích, lidé v okolních osadách jsou zatím odkázáni sami na sebe. Zprůjezdnění silnic do Mysliven, Ryžovny nebo na Zlatý Kopec bude na řadě, až se podaří obnovit hlavní tahy na Boží Dar, řekl dnes starosta města Jan Horník (STAN).

Kolik lidí v okolních osadách zůstalo, město přesně neví, podle Horníka může jít asi o desítku lidí. "Ti jsou nyní odkázáni sami na sebe. Ale jsou na podobné situace zvyklí a mají zásoby. A místo čerstvých rohlíků si ráno rozpečou ze zásob, protože naštěstí tam elektřina jde. A tam, kde není mobilní signál, místní ví, kam dojít, aby se dostali na německou síť a v případě potřeby mohli zavolat," popsal Horník. V případě potřeby může město vyžít rolby nebo sněžné skútry Horské služby.

Kvůli uzavřené silnici I/25 na Boží Dar je omezené i zásobování. Do města a z města se tak dostanou jen místní, zásobování a záchranné složky několikrát za den kyvadlovou jízdou za sněžným pluhem.

"Zásobování bylo problematické. Například konzum Čáda včera (v pondělí) přivezl rohlíky, tak všichni byli nadšení, že jsou na snídani rohlíky, protože se podařilo protáhnout jedno auto za traktorem. Ale i řidič byl z toho vyřízený, protože jel dva metry za traktorem a stejně ho občas ztratil," popsal Horník.

Zákaz vstupu do lesů

Stále platí zákaz vstupu do městských lesů Božího Daru. Těmi vedou i běžecké stopy, které se nyní neupravují. Přesto podle Horníka někteří lidé zákaz nedodržují. Popsal případ ženy, která se s manželem vydala na běžky, spadl za ní strom, a když se ohlédla, další před ní jí spadl přímo na lyže, které polámal. "Jenže lidé mají pořád pocit, že jim se to stát nemůže," konstatoval Horník, podle něhož právě neukáznění lidé komplikují práce se sněhem.

Z Božího Daru se někteří místní nedostali v pondělí do práce. Horník v té souvislosti kritizoval dopady nařízení GDPR na ochranu osobních údajů.

"Měli jsme skupiny obyvatel, které jsme informovali hromadnými SMS zprávami. To bychom už mít neměli. Já jsem ale rozhodl, a ať jsou všichni ukradení, jde tady o lidi a znovu lidi takto informujeme. Až ten zákon přijde k nám do Senátu, tak proti němu budu bojovat," řekl ČTK Horník, který je zároveň senátorem.

Zákaz na uzavřené silnice

Starosta vyjádřil i velké poděkování hasičům z Karlových Varů a Zbiroha, kteří ve městě pomáhali, i policii, která ve dne v noci hlídá, aby neukáznění řidiči nevjížděli na uzavřené silnice. I silničáři, kteří se několik dní snaží navzdory vichřici udržovat silnice aspoň částečně sjízdné, by podle Horníka zasloužili poděkování.

Boží Dar vyhlásil kalamitní stav v pátek. Do města se nedostane nikdo, kdo zde nebydlí nebo nemá zaplacený pobyt s parkováním. Výjimkou jsou záchranáři. Od pondělí je uzavřená i hlavní silnice z Jáchymova do Božího Daru a z Božího Daru do Německa, stejně jako silnice na Klínovec a dál na Vejprty. Hlavní tak by ale podle Horníka mohl být možná ještě večer zprovozněn. Záležet ale bude na počasí. Na Božím Daru začíná znovu sněžit a silný vítr má trvat až do středy.